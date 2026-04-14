0
8 часов
Новости

В Башкирии пройдёт 50 событий в рамках Года единства народов России

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о проведении Года единства народов России. Утверждены оргкомитет и план из 50 мероприятий — они охватят все муниципалитеты республики на протяжении 2026 года.
ФЕСТИВАЛЬ БИРСКИЙ БЕРЕГ
©Фестиваль "Бирский берег" / ВК

Программа широкая. Народные праздники, фестивали, научные конференции, спортивные соревнования — список длинный и разнородный. Весной пройдёт традиционный Сабантуй, 24 мая — республиканский фестиваль «Славяне XXI века», в июле — белорусский праздник «Иван Купала», в августе — межрегиональный фестиваль удмуртского фольклора «Дуномарзаньес». Отдельно стоит «Бэлешфест» — для тех, кто интересуется национальной кухней.

Три мероприятия обозначены как центральные. С 23 по 27 июня — Всероссийская детская фольклориада. В сентябре — Международный фестиваль лошадей башкирской породы «Башкорт аты». Международный Аксаковский праздник приурочен к 235-летию со дня рождения писателя.

Просветительский блок — это «Тотальный диктант» и «Диктант по башкирскому языку» (оба в апреле), круглые столы по межнациональному миру, форум «За мир без нацизма» и стратегическая сессия для педагогов «Навигаторы детства: сила в единстве». Спортивное направление: республиканский фестиваль национальных видов спорта, Кубок мира по борьбе на поясах памяти Р.Ф. Гайанова, семейный фестиваль ГТО.

Год единства народов России объявлен указом Владимира Путина, подписанным 25 декабря 2025 года (№ 962). Инициативу выдвинул атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов — на заседании Совета по межнациональным отношениям 5 ноября. Сопредседатели федерального оргкомитета — Сергей Кириенко и Татьяна Голикова.

В календарь тематического года войдут две новые даты. 30 апреля — День коренных малочисленных народов России, 8 сентября — День языков народов России.

По данным Росстата, население России на начало 2024 года составляло около 146,5 млн человек. Башкиры — одна из наиболее многочисленных этнических групп страны.

0
14.04.2026
Новости

В Башкирии объявили масштабный субботник: предприятиям разрешат отпускать сотрудников раньше

люди на уборке территории
Правительство Башкирии на оперативном совещании 14 апреля напомнило о проведении масштабного субботника на всей территории республики. Инициативу поддержал глава Башкортостана Радий Хабиров, сообщает пресс-служба правительства.
0
14.04.2026
Новости

В Башкирии начинают отключать отопление: три района завершат сезон на неделе

собака сидит возле радиатора отопления
На оперативном совещании правительства Башкирии в Центре управления регионом министр ЖКХ республики Ирина Голованова 14 апреля сообщила о ходе завершения отопительного сезона.
0
14.04.2026
Происшествия

Глава Башкирии поручил отправить гуманитарную помощь в Дагестан

люди по колено в воде
Глава Башкирии Радий Хабиров 14 апреля поручил организовать отправку гуманитарной помощи в Дагестан и Чечню, пострадавшие от масштабных паводков. В первую очередь — питьевая вода.
0
14.04.2026
Происшествия

Подключили Склиф, но не спасли: Глава Башкирии поделился подробностями гибели брата

братья Хабировы
Радий Хабиров на оперативном совещании рассказал об обстоятельствах гибели брата Ришата. 68-летний житель Салавата получил тяжелейшие травмы в ДТП, несколько дней находился на лечении в РКБ при участии
0
14.04.2026
Экономика

«Башнефть-Розница» повысила цены на четыре марки бензина с 14 апреля

заправочный пистолет в баке автомобиля
14 апреля на заправочных станциях «Башнефть-Розница» в Башкортостане изменились цены на бензин. Это первое повышение цен в апреле и девятое по счёту с начала года.
-1
14.04.2026
Образование

В Башкирии стартует досрочный ОГЭ: расписание экзаменов

паспорт, ручка и стакан с водой на столе
В Республике Башкортостан девятиклассники готовятся к досрочному этапу основного государственного экзамена. Первым испытанием станет математика 21 апреля, основная волна экзаменов стартует 2 июня.
0
14.04.2026
Здоровье

В Башкирии резко участились случаи паразитарного заболевания

мясо рыбы
В 2025 году Роспотребнадзор зафиксировал в Башкирии 26 случаев описторхоза — в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Заражение происходит через рыбу.
0
14.04.2026
Спорт

Букмекеры назвали фаворита четвёртого матча «Салават Юлаев» — «Локомотив»

хоккеисты
Букмекеры держат «Локомотив» в фаворитах четвёртого матча серии. Ярославцы ведут 3-0 и могут закрыть серию уже сегодня, 14 апреля, в Уфе.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.