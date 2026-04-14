В Башкирии пройдёт 50 событий в рамках Года единства народов России

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о проведении Года единства народов России. Утверждены оргкомитет и план из 50 мероприятий — они охватят все муниципалитеты республики на протяжении 2026 года.

Программа широкая. Народные праздники, фестивали, научные конференции, спортивные соревнования — список длинный и разнородный. Весной пройдёт традиционный Сабантуй, 24 мая — республиканский фестиваль «Славяне XXI века», в июле — белорусский праздник «Иван Купала», в августе — межрегиональный фестиваль удмуртского фольклора «Дуномарзаньес». Отдельно стоит «Бэлешфест» — для тех, кто интересуется национальной кухней.

Три мероприятия обозначены как центральные. С 23 по 27 июня — Всероссийская детская фольклориада. В сентябре — Международный фестиваль лошадей башкирской породы «Башкорт аты». Международный Аксаковский праздник приурочен к 235-летию со дня рождения писателя.

Просветительский блок — это «Тотальный диктант» и «Диктант по башкирскому языку» (оба в апреле), круглые столы по межнациональному миру, форум «За мир без нацизма» и стратегическая сессия для педагогов «Навигаторы детства: сила в единстве». Спортивное направление: республиканский фестиваль национальных видов спорта, Кубок мира по борьбе на поясах памяти Р.Ф. Гайанова, семейный фестиваль ГТО.

Год единства народов России объявлен указом Владимира Путина, подписанным 25 декабря 2025 года (№ 962). Инициативу выдвинул атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов — на заседании Совета по межнациональным отношениям 5 ноября. Сопредседатели федерального оргкомитета — Сергей Кириенко и Татьяна Голикова.

В календарь тематического года войдут две новые даты. 30 апреля — День коренных малочисленных народов России, 8 сентября — День языков народов России.

По данным Росстата, население России на начало 2024 года составляло около 146,5 млн человек. Башкиры — одна из наиболее многочисленных этнических групп страны.