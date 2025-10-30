В Башкирии приставы разыскивают кузена певца Ивана Дорна

Судебные приставы в Башкирии объявили в розыск двоюродного брата украинского певца Ивана Дорна — Илью Дорна — из-за долга по коммунальным платежам.

Илья Дорн не платит за коммунальные услуги своей квартиры в башкирском городе Бирске более года. Долг перед коммунальщиками составляет 74,3 тысячи рублей. Квартира площадью около 33 квадратных метров находится в собственности Ильи, однако сам он в ней не живет. Из-за неуплаты его объявила в розыск Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Об этом сообщает Ura.ru.

Несмотря на долги, Илья Дорн проживает в Уфе, где владеет танцевальной студией. Он обучает детей хип-хопу, беря за занятия от 8,5 тысячи рублей. Студия расположена в 10 минутах ходьбы от его места жительства.

Илья — двоюродный брат Ивана Дорна, автора хита «Не надо стесняться». Несколько лет назад он участвовал в телешоу «Танцы», где певец публично его поддерживал. Однако сейчас Илья в разговоре с журналистами отрекся от своего именитого родственника и сменил фамилию в социальных сетях.

Сам Иван Дорн с 2022 года живет во Франции. Он не планирует возвращаться в Россию из-за запрета на въезд, а на Украину — из-за риска мобилизации. Музыкант поддерживает редкие контакты с российскими родственниками. У певца также есть двоюродная сестра Мария, которая проживает в России, открыто поддерживает СВО и помогает российским военным.