В Башкирии приставы очистили квартиру горожанки от 70 животных и одной вороны

В Нефтекамске судебные приставы по решению суда изъяли у 46‑летней местной жительницы 40 кошек, 30 собак и одну ворону, сообщили в управлении ФССП по Башкирии. Животные содержались в двухкомнатной городской квартире площадью 48 квадратных метров.

Исполнительное производство в отношении женщины было возбуждено в мае текущего года. Основанием стали обращения соседей, которые указывали на устойчивый запах и шум, исходившие из квартиры.

Суд обязал жительницу Нефтекамска освободить жилье от животных и провести санитарную обработку с дезинфекцией и дезинсекцией. На добровольное исполнение решения был установлен срок 30 дней, однако требования в обозначенный период выполнены не были.

После истечения срока приставы организовали принудительное исполнение решения суда. Кошек и собак передали в приюты для животных, действующие в городе, а ворону выпустили на свободу. За неисполнение требований в установленный срок в отношении женщины вынесли постановление о привлечении к административной ответственности и назначили исполнительский сбор.

По данным Госкомитета Башкирии по ветеринарии, в регионе насчитывается около 312 тысяч домашних животных — 159 тысяч собак и 153 тысячи кошек. Предельное количество питомцев в местах содержания определяется исходя из возможности владельца обеспечить им условия, соответствующие ветеринарным нормам, а также с учетом санитарно-эпидемиологических правил.

Федеральное законодательство запрещает содержание большого количества животных в квартирах при невозможности их накормить, убирать за ними и проводить должный ветеринарный контроль. В 2025 году в Башкирии на отлов, стерилизацию и содержание бездомных животных в приютах выделили 55,2 миллиона рублей, что составляет лишь 70% от реальной потребности.