В республике появился новый туристический маршрут

Зачем ехать во Владимир или Суздаль, если свои красоты под боком? Башкирия запускает свой турмаршрут — «Золотое кольцо Башкирии». Маршрут почти на тысячу километров (992, если быть точными) — и всего за три дня можно собрать коллекцию уникальных видов и самых топовых мест республики, сообщили в региональном правительстве.

Что внутри? Уфа для старта, Голубое озеро для сторис, гора Торатау для любителей высоты, водопад Гадельша для освежиться, Мурадымовское ущелье для фоток, Розовые скалы и вообще десяток точек, чтобы удивить даже видавших виды. А ещё — пещеры, хребты, Малиновая гора и реки, которые встретить можно не только в учебниках по географии.

Чиновники обещают: скоро тут будет ещё круче — инфостенды, глэмпинги и свежий асфальт. Так что, если давно хотели прокатиться по республике — самое время примерять новое «кольцо».