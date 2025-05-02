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В Башкирии придумали своё «Золотое кольцо»

В республике появился новый туристический маршрут
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©News-bash

Зачем ехать во Владимир или Суздаль, если свои красоты под боком? Башкирия запускает свой турмаршрут — «Золотое кольцо Башкирии». Маршрут почти на тысячу километров (992, если быть точными) — и всего за три дня можно собрать коллекцию уникальных видов и самых топовых мест республики, сообщили в региональном правительстве.

Что внутри? Уфа для старта, Голубое озеро для сторис, гора Торатау для любителей высоты, водопад Гадельша для освежиться, Мурадымовское ущелье для фоток, Розовые скалы и вообще десяток точек, чтобы удивить даже видавших виды. А ещё — пещеры, хребты, Малиновая гора и реки, которые встретить можно не только в учебниках по географии.

Чиновники обещают: скоро тут будет ещё круче — инфостенды, глэмпинги и свежий асфальт. Так что, если давно хотели прокатиться по республике — самое время примерять новое «кольцо».

туризм в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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