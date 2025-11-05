0
5 часов
В Башкирии придумали, как наказывать хозяев агрессивных собак по всей России

Инициативу Башкирии по ужесточению ответственности для хозяев опасных собак поддержали на федеральном уровне. Теперь законопроект рассмотрит Госдума.
собака во дворе многоэтажки в городе
По данным пресс-службы Госсобрания-Курултая РБ, Совет законодателей России поддержал предложение башкирских депутатов. Инициатива, которая может серьёзно изменить жизнь владельцев бойцовых псов, рекомендована для внесения в Госдуму. Если её примут, жизнь пострадавших от нападений станет чуточку проще.

Теперь жертвам не придётся доказывать вину хозяина собаки в суде. Достаточно будет самого факта нападения, чтобы требовать компенсацию морального и материального вреда. Вся ответственность ляжет на владельца животного, как на собственника источника повышенной опасности — по аналогии с автомобилем.

Сейчас в судах царит полная неразбериха: за одинаковые инциденты с участием агрессивных животных пострадавшие получают совершенно разные компенсации. Республиканский законопроект предлагает внести поправки в Гражданский кодекс и покончить с этим, унифицировав судебную практику.

Идею продвигает председатель башкирского парламента Константин Толкачев. По его словам, опасные собаки полностью подходят под определение «источника повышенной опасности», поэтому логично прямо закрепить это в законе. Такой подход исключит разночтения и упростит работу судьям.

Необходимость перемен подтверждает и сухая статистика. Ежегодно Роспотребнадзор фиксирует по всей стране более 200 тысяч случаев укусов. Авторы инициативы надеются, что новые финансовые риски заставят хозяев более ответственно подходить к дрессировке и выгулу своих питомцев.

Этот законопроект — не первая попытка навести порядок в сфере. Текущий федеральный перечень потенциально опасных пород включает всего 12 позиций. Причём, как отмечали ранее в Курултае, некоторые из этих пород в Башкирии практически не встречаются, что делает список не совсем актуальным для региона.

