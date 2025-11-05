В Башкирии придумали, как наказывать хозяев агрессивных собак по всей России

Инициативу Башкирии по ужесточению ответственности для хозяев опасных собак поддержали на федеральном уровне. Теперь законопроект рассмотрит Госдума.

По данным пресс-службы Госсобрания-Курултая РБ, Совет законодателей России поддержал предложение башкирских депутатов. Инициатива, которая может серьёзно изменить жизнь владельцев бойцовых псов, рекомендована для внесения в Госдуму. Если её примут, жизнь пострадавших от нападений станет чуточку проще.

Теперь жертвам не придётся доказывать вину хозяина собаки в суде. Достаточно будет самого факта нападения, чтобы требовать компенсацию морального и материального вреда. Вся ответственность ляжет на владельца животного, как на собственника источника повышенной опасности — по аналогии с автомобилем.

Сейчас в судах царит полная неразбериха: за одинаковые инциденты с участием агрессивных животных пострадавшие получают совершенно разные компенсации. Республиканский законопроект предлагает внести поправки в Гражданский кодекс и покончить с этим, унифицировав судебную практику.

Идею продвигает председатель башкирского парламента Константин Толкачев. По его словам, опасные собаки полностью подходят под определение «источника повышенной опасности», поэтому логично прямо закрепить это в законе. Такой подход исключит разночтения и упростит работу судьям.

Необходимость перемен подтверждает и сухая статистика. Ежегодно Роспотребнадзор фиксирует по всей стране более 200 тысяч случаев укусов. Авторы инициативы надеются, что новые финансовые риски заставят хозяев более ответственно подходить к дрессировке и выгулу своих питомцев.

Этот законопроект — не первая попытка навести порядок в сфере. Текущий федеральный перечень потенциально опасных пород включает всего 12 позиций. Причём, как отмечали ранее в Курултае, некоторые из этих пород в Башкирии практически не встречаются, что делает список не совсем актуальным для региона.