В Башкирии придумали еще один праздник

Депутаты Курултая хотят сделать 27 июля официальным Днём работника МФЦ в Башкортостане, сообщила пресс-служба республиканского Госсобрания.

В регионе решили отметить заслуги двух тысяч специалистов, которые каждый день принимают граждан в «Моих документах». Дату выбрали не с потолка — именно 27 июля 2010 года подписали федеральный закон о госуслугах.

Председатель Госсобрания Константин Толкачев объяснил, что МФЦ давно не просто «окна приёма документов», а ключевая площадка между людьми и государством. Мол, сокращают бюрократию и экономят время.

В Башкирии работают 76 универсальных офисов и 63 подразделения — добрались даже до самых глухих районов. Законопроект ещё и почётное звание для сотрудников учреждает.

«Работники центров ежедневно сталкиваются с десятками сложных запросов, от их терпения зависит комфорт людей», — говорят в Госсобрании.

Если закон примут, будут награждать лучших сотрудников, проводить форумы и рассказывать о важности МФЦ.

Хорошо хоть не День чиновника учредили — а то народ совсем бы не понял. Но если честно, работники МФЦ реально облегчили жизнь — раньше за справкой полдня по кабинетам бегал, а сейчас в одно окно пришёл и всё.