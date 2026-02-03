В Башкирии при диспансеризации у сельчанки выявили рак молочной железы

В Башкирии плановый медосмотр помог выявить онкологическое заболевание на ранней стадии у жительницы Туймазинского района

В селе Гафурово Туймазинского района Башкортостана медики обнаружили рак молочной железы у 64-летней местной жительницы. Это произошло в октябре 2025 года во время плановой диспансеризации, сообщили в региональном Минздраве.

Акушерка сельского ФАПа пригласила жителей села на профилактический осмотр. Пенсионерка пришла на обследование вместе с супругом. Во время осмотра специалисты заметили патологические изменения в молочной железе. Женщину тут же направили к онкологу для углубленной диагностики. Исследования подтвердили инфильтративную карциному. Пациентке провели хирургическое вмешательство в Республиканском онкологическом центре. После операции состояние больной стабильное. Медики ведут мониторинг здоровья и разрабатывают схему последующей терапии.