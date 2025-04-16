В Башкирии пожилая пара полгода получала пенсию билетами «банка приколов»

Из 298 тысяч рублей накоплений фальшивыми оказались 201 тысяча

Пожилая пара из Стерлитамака полгода получала вместо пенсии билеты «Банка приколов», сообщил внук пострадавших Надежды и Александра Михайловых. Подделку обнаружили случайно при оплате коммунальных услуг в банке, сообщает телеграм-канал Мэш Батащ.

Пенсионеры копили деньги, не проверяя их подлинность. Из общей суммы 298 тысяч рублей фальшивыми оказались 201 тысяча. Правоохранительные органы вели расследование шесть месяцев, после чего дело было прекращено. На фоне этого известия у Александра случился инсульт, половина тела оказалась парализованной.

— Работники почты не идиоты, так глупо поступать. Пусть ищут среди родственников, кто то там постарался, — предполагает пользователь соцсетей с ником Zero.

— Вы слишком мало повидали в этой жизни. В нашем н.п. работница почты год дурила пенсионеров, чтобы её муж купил машину, — пишет Flamel’s Qualitet.

— Получилось, что у пенсионеров не оказалось защиты, а преступники продолжат дальше обманывать пенсионеров, — считает Ирина.

— Обычно пенсию привозит банк, купюры проверенные по мешкам суют там, потом на почте все пересчитывают и выдают. Если на дом привозили то вариантов много: по дороге поменяли из отделения до деда; в отделении поменяли при пересчете; внук стырил, дед не заметил, — написала Konfetka.

— Что там расследовать полгода? Понятно что такие фальшивки не могут выдать в банке, банкомате или на почте. Кто приносил пенсию, того и трясите, — считает Радик.

— Это просто шок… 😞 Получать полгода пенсию фальшивыми купюрами — и никто не заметил? «Банк приколов» среди настоящих денег — это или абсолютная халатность, или чья-то очень циничная проделка. Больше всего жаль стариков — они доверяли системе, копили, никуда не жаловались… А теперь инсульт, парализация, и никакой ответственности? Очень хочется, чтобы это дело не оставили просто так, — сокрушается Полина С.

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Источник видео: Mash Batash