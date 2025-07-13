В Башкирии появилась «зверская таможня»

В районе Межгорья троица любопытных медведей устроила досмотр грузовика. Косолапые инспекторы обнюхали колёса и залезли в кузов ©Мэш Батащ
В Башкирии появилась новая таможня — зверская. Кадрами с необычным досмотром поделился телеграм-канал Мэш Батащ.
На просёлочной дороге в районе Межгорья троица любопытных медведей остановила грузовик для тщательной проверки. Мохнатые инспекторы вели себя как настоящие профессионалы, изучая транспортное средство с неподдельным интересом.
Животные без капли агрессии обследовали машину со всех сторон. Один из них ловко забрался в кузов, пока его подельники внимательно обнюхивали колёса и заглядывали в кабину через окна.
Весь процесс напоминал работу пограничного контроля, где каждый сантиметр груза подлежит изучению. При этом самого водителя в кадре не оказалось — его судьба и местоположение во время этой проверки остались за кадром.
- Это шутка или медведи в Башкирии действительно так часто выходят к людям?
К сожалению, это не шутка, а тревожная реальность 2025 года. Встречи с медведями стали в республике обыденностью. Межгорье, которое находится на границе национального парка «Башкирия», вообще стало для них своего рода столовой — косолапых регулярно видят у городской свалки, где они караулят мусоровозы, или даже за местной больницей.
- Почему их стало так много?
Популяция медведей в Башкирии действительно рекордно выросла. По данным News-Bash за 2025 год, их численность достигла 2600 особей. В одном только заповеднике «Шульган-Таш» в этом году насчитали 59 особей, что специалисты называют «очень много» для такой территории. Власти связывают это с тем, что охотники практически перестали их отстреливать: за последние сезоны квота на добычу медведя выполнялась лишь на 9,9%.
- Медведи на видео выглядят милыми. Они опасны?
Внешность обманчива. Эти животные очень опасны, особенно медведица с детёнышами, как, вероятно, и было на видео. Только с начала 2025 года в Башкирии зафиксировано как минимум три подтверждённых случая нападения медведей на людей. В марте двое мужчин попали в реанимацию после встреч с шатунами, а в мае медведь загнал на скалу группу из 20 туристов, включая детей.
- Почему они выходят из леса? Им еды не хватает?
Да, это одна из главных причин. Эксперты называют несколько факторов, которые гонят зверей к людям:
- Голод: сокращение кормовой базы в лесу заставляет их искать пропитание в других местах.
- Свалки: легкая добыча в виде пищевых отходов на свалках и у мусорных баков — сильный магнит для зверей.
- Туристы: некоторые местные жители считают, что животных из леса вытесняет большой поток туристов.
- Молодняк: молодые медведи, как на видео, часто покидают свою территорию в поисках нового дома и из любопытства.
- Что делают власти, чтобы решить проблему?
Ситуация настолько серьёзная, что власти начали стимулировать охотников. Было принято решение выплачивать премию в 10 тысяч рублей за каждого добытого медведя или волка, чтобы помочь сдержать рост популяции.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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