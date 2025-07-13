В Башкирии появилась «зверская таможня»

В районе Межгорья троица любопытных медведей устроила досмотр грузовика. Косолапые инспекторы обнюхали колёса и залезли в кузов

В Башкирии появилась новая таможня — зверская. Кадрами с необычным досмотром поделился телеграм-канал Мэш Батащ.

На просёлочной дороге в районе Межгорья троица любопытных медведей остановила грузовик для тщательной проверки. Мохнатые инспекторы вели себя как настоящие профессионалы, изучая транспортное средство с неподдельным интересом.

Животные без капли агрессии обследовали машину со всех сторон. Один из них ловко забрался в кузов, пока его подельники внимательно обнюхивали колёса и заглядывали в кабину через окна.

Весь процесс напоминал работу пограничного контроля, где каждый сантиметр груза подлежит изучению. При этом самого водителя в кадре не оказалось — его судьба и местоположение во время этой проверки остались за кадром.

Подобные встречи с дикими животными на дорогах — не редкость для таёжных регионов России. Как ранее отмечали федеральные СМИ, например, МК, на Камчатке и Сахалине целые медвежьи семьи регулярно выходят на трассы в поисках еды, превращаясь в своего рода местных знаменитостей.