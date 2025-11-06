В Башкирии потребовали от Хабирова ответа за растущее недовольство экологией

Глава «Союза экологов РБ» Александр Веселов потребовал от Радия Хабирова диалога. Общественники заявляют о блокировке их инициатив и росте недовольства.

Главе Башкирии Радию Хабирову публично выдвинули ультиматум. Председатель «Союза экологов РБ» Александр Веселов в своём видеообращении потребовал встречи с руководителем региона и министром экологии Ниязом Фазаловым для предметного разговора о накопившихся проблемах.

Суть претензий

По словам Веселова, терпение людей на исходе из-за ситуации с экологией. Он утверждает, что полезные для природы и населения инициативы от профессионального сообщества постоянно блокируются властями. Диалог между чиновниками и общественниками зашёл в тупик, что вынуждает активистов действовать жёстче.

В качестве примера эколог привёл несколько фактов. Общественный экологический совет при главе республики не собирался ни разу за три года своего существования. А рабочую группу по острейшей проблеме уфимского «Химпрома» создали без участия экспертов из Союза экологов.

Игнор и ядовитый воздух

При этом обстановка продолжает накаляться. В одном только Стерлитамаке, по данным общественников, в атмосферу ежегодно летит 170 тысяч тонн ядов 202 видов. Однако контроль ведётся лишь за единицами из них. Горожане заваливают инстанции тысячами жалоб на качество воздуха, но сложная процедура подачи обращений, вероятно, скрывает реальные масштабы бедствия.

Веселов предупредил, что из-за саботажа на местном уровне экологи вынуждены выносить сор из избы. Обсуждение проблем Башкирии переходит на федеральные и международные площадки. По мнению активиста, это сильно бьёт по репутации республики и её руководству на политической арене.

Протесты — не в первый раз

Конфликт между экологами и властями в Башкирии имеет долгую историю. Самым громким эпизодом стали протесты на шихане Куштау в 2020 году, когда тысячи активистов смогли остановить промышленные разработки на горе, которую считают священной. Эти события превратили экологическую повестку в политическую и положили начало затяжному противостоянию общественников с командой Радия Хабирова. С тех пор в республике регулярно вспыхивают протесты, связанные с планами по добыче полезных ископаемых, как это было в Баймакском районе.

«Чёрное небо» и токсичное наследие

Проблема загрязнения воздуха в промышленных городах, таких как Стерлитамак и Салават, стоит особенно остро. В них регулярно объявляют режим «чёрного неба» — это официальное название для неблагоприятных метеоусловий, когда вредные выбросы от заводов и транспорта скапливаются в нижних слоях атмосферы. Только с начала 2025 года такие режимы вводились уже несколько раз, заставляя горожан дышать ядовитым смогом.

Особую тревогу вызывает ситуация вокруг бывшего завода «Уфахимпром», который оставил после себя гигантскую зону токсичного загрязнения. На очистку этой территории, которую называют «уфимским Чернобылем», должны направить федеральные средства, ранее стоимость работ оценивалась в 25 миллиардов рублей. Процесс рекультивации затягивается уже много лет, а исключение независимых экспертов из контроля за таким масштабным проектом вызывает у активистов подозрения в непрозрачности расходования денег.