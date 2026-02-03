0
В Башкирии построят новую поликлинику на 600 посещений

В Башкирии объявили о начале строительства поликлиники в селе Иглино. Проект, обещанный еще в 2019 году, переходит в активную фазу реализации в 2026 году.
В башкирском селе Иглино в 2026 году начнется строительство новой поликлиники. Информация прозвучала на оперативном совещании в Правительстве Республики Башкортостан во вторник, 3 февраля.

Долгий путь к реализации

Село Иглино на сегодняшний день располагает стационаром, поликлиникой и специализированными кабинетами: фтизиатра, инфекциониста, гинеколога и стоматолога. Однако речь о возведении нового здания поликлиники велась с 2019 года, когда объект включили в перечень строительства 12 поликлиник согласно «сентябрьскому» указу главы Башкортостана.

Изыскательские мероприятия стартовали лишь в 2023 году. В прошлом году глава региона Айрат Рахматуллин лично посетил Иглинскую центральную районную больницу, где акцентировал внимание на планах по возведению нового медицинского объекта.

Программа развития здравоохранения

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин представил отчет о проделанной работе в медицинской сфере. В декабре 2025 года состоялось открытие новой поликлиники при Аскинской ЦРБ. Январь текущего года ознаменовался запуском детских поликлиник сразу в трех населенных пунктах: Янауле, Благовещенске и Учалах. В стадии завершения находятся медицинские объекты в селах Аскарово и Бакалы.

В минувшем году в рамках программы «Охрана материнства и детства» республика инвестировала 400 миллионов рублей в установку четырех современных модульных женских консультаций. Они разместились в селах Малояз, Акъяр, Караидель и Старобалтачево.

Планы на 2026 год

Программа развития здравоохранения предусматривает капитальный ремонт детского стационара в городе Октябрьском и стационара Исянгуловской ЦРБ. Также запланирована установка восьми модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

Федеральная программа модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанная до 2030 года, предполагает завершение строительства поликлиник в Иглино и Стерлитамаке, а также проведение ремонтных работ в 32 объектах здравоохранения республики.

В Уфе по региональной программе запланирована модернизация двух медицинских учреждений: детской поликлиники № 5 на Уфимском шоссе и поликлиники № 43 в микрорайоне Сипайлово.

Глава региона Радий Хабиров положительно оценил реализацию программы, приведя в пример обновленную поликлинику на улице Губайдуллина в Уфе. По его словам, объект создает комфортные условия как для медицинского персонала, так и для посетителей.

