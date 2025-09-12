В Башкирии порядок на улицах обеспечат казаки

Мэр Салавата Марат Загидуллин предложил вывести на улицы казачьи патрули и открыть в школах специальные классы. Взамен на помощь с молодёжью власти готовы выделить штаб и помочь с грантами.

Мэр Салавата Марат Загидуллин вынашивает идею привлечь к охране порядка в городе казаков. Глава города увидел в этом движении серьёзный потенциал и назвал его надёжным партнёром.

Основной фокус — работа с подрастающим поколением. Предполагается, что школьники, записавшись в дружину, пройдут своего рода курс молодого общественника. Это, по мнению чиновника, поможет в воспитании патриотизма и профилактике правонарушений.

Кроме патрулей, мэрия продвигает создание казачьих классов. Городские власти готовы помочь с разработкой учебных программ и организацией занятий. От казаков же ждут участия в профориентации и внеклассной работе со школьниками.

Градоначальник уверен, что предупреждать нарушения гораздо эффективнее, чем потом наказывать.

Инициатива уже сдвинулась с мёртвой точки. Загидуллин провёл встречу с представителями местного казачества, на которой посоветовал им подать заявку на грант для финансовой поддержки проекта.

Сейчас городские чиновники ищут подходящее помещение, где мог бы разместиться штаб будущей дружины. Финансовую сторону вопроса казакам предложили решить через систему грантов.