В Башкирии подорожали овощи и подешевела бытовая техника

В октябре годовая инфляция в Башкортостане снизилась до 8,1%, а рост цен за месяц составил 0,8%. Подорожали овощи и фрукты, но подешевели смартфоны и компьютеры.

Отделение Национального банка по Республике Башкортостан сообщило об изменении цен в регионе за октябрь 2025 года. Годовая инфляция замедлилась до 8,1%, хотя рост цен достиг 0,8% по сравнению с сентябрем.

Максимальное подорожание зафиксировали в продовольственном секторе, особенно на фрукты и овощи. Главной причиной стала сезонная смена ассортимента: помидоры и огурцы уступили место тепличным, а отечественные фрукты — импортным. Килограмм помидоров в октябре подорожал на 34,89% и достиг 188,72 рубля.

Огурцы в ноябре продолжили тенденцию к удорожанию и приблизились к отметке 123 рубля за килограмм. Морковь, свекла и картофель также показали заметное повышение. Рекордсменом стал черный чай, цена которого превысила 1200 рублей за килограмм.

Противоположную динамику продемонстрировали товары длительного пользования. Бытовая техника, компьютеры, смартфоны и электротовары заметно подешевели. Спрос на эту продукцию снизился из-за высоких процентных ставок по кредитам, отметили в Национальном банке.

Среди подешевевших продуктов питания оказались яблоки (снижение на 1,13% до 123 рублей за килограмм), рис шлифованный (на 0,84% до 94 рублей) и печенье (на 0,61%). Благодаря новому урожаю и запасам прошлого года снизилась стоимость сахара.

Темпы роста цен в Башкортостане в октябре превысили среднероссийский показатель. По России годовая инфляция составила 7,71%, в то время как в республике — 8,07%. Центральный банк планирует удерживать высокий уровень ставок для торможения инфляции, прогнозируя стабилизацию на уровне 4–5% к концу 2026 года.

Министерство торговли и услуг Башкирии объясняет рост цен увеличением себестоимости продукции. Производители несут большие затраты на сырье, логистику, упаковку и коммунальные платежи, что закладывается в конечную стоимость товаров.