В Башкирии подорожали овощи и подешевела бытовая техника

В октябре годовая инфляция в Башкортостане снизилась до 8,1%, а рост цен за месяц составил 0,8%. Подорожали овощи и фрукты, но подешевели смартфоны и компьютеры.
Отделение Национального банка по Республике Башкортостан сообщило об изменении цен в регионе за октябрь 2025 года. Годовая инфляция замедлилась до 8,1%, хотя рост цен достиг 0,8% по сравнению с сентябрем.

Максимальное подорожание зафиксировали в продовольственном секторе, особенно на фрукты и овощи. Главной причиной стала сезонная смена ассортимента: помидоры и огурцы уступили место тепличным, а отечественные фрукты — импортным. Килограмм помидоров в октябре подорожал на 34,89% и достиг 188,72 рубля.

Огурцы в ноябре продолжили тенденцию к удорожанию и приблизились к отметке 123 рубля за килограмм. Морковь, свекла и картофель также показали заметное повышение. Рекордсменом стал черный чай, цена которого превысила 1200 рублей за килограмм.

Противоположную динамику продемонстрировали товары длительного пользования. Бытовая техника, компьютеры, смартфоны и электротовары заметно подешевели. Спрос на эту продукцию снизился из-за высоких процентных ставок по кредитам, отметили в Национальном банке.

Среди подешевевших продуктов питания оказались яблоки (снижение на 1,13% до 123 рублей за килограмм), рис шлифованный (на 0,84% до 94 рублей) и печенье (на 0,61%). Благодаря новому урожаю и запасам прошлого года снизилась стоимость сахара.

Темпы роста цен в Башкортостане в октябре превысили среднероссийский показатель. По России годовая инфляция составила 7,71%, в то время как в республике — 8,07%. Центральный банк планирует удерживать высокий уровень ставок для торможения инфляции, прогнозируя стабилизацию на уровне 4–5% к концу 2026 года.

Министерство торговли и услуг Башкирии объясняет рост цен увеличением себестоимости продукции. Производители несут большие затраты на сырье, логистику, упаковку и коммунальные платежи, что закладывается в конечную стоимость товаров.

Похожие записи
0
19.11.2025
Новости

Башстат опубликовал тревожный отчет: вот что сильнее всего подорожало в октябре

продукты на полках магазина
Стоимость свежих помидоров в Башкирии по итогам октября выросла почти на 35%, что стало самым значительным показателем в отчете Башкортостанстата о динамике цен на продовольственные товары.
0
15.11.2025
Новости

В Башкирии магазины обновили ценники: помидоры почти по 200, а чай перевалил за 1200 рублей

продукты на полках магазина
В ноябре жители Башкирии столкнулись с очередным витком подорожания продуктов, о чём свидетельствуют свежие данные Башстата. Аналитики ведомства зафиксировали заметный рост цен на ряд товаров, ставших для многих привычными.
0
06.11.2025
Экономика

В Госдуме предложили усилить контроль над ценами на продовольствие: чем это грозит

продукты питания на прилавке магазина
Депутаты во главе с Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект о предельной наценке в 15% для торговых сетей. Бизнес опасается дефицита, а авторы верят в борьбу с ростом цен.
-1
22.09.2025
Новости

Жизнь в Башкирии подешевела на 182 рубля, но осталась дороже, чем у соседей

монеты на кошельке
В Башкирии слегка подешевел базовый набор товаров и услуг по итогам августа. Но радоваться рано: республика оказалась дороже большинства соседей по ПФО.
0
04.09.2025
Экономика

Популярное у жителей Башкирии мясо может подорожать на 25 процентов

куры
Экономисты прогнозируют рост цен на куриное мясо до 25% до конца года. Причины: дорогие корма и коммуналка. Спасёт ли нас рост производства? Спойлер: не факт.
