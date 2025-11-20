0
В Башкирии «Почту России» поддержат новыми льготами

Парламент республики готовит законопроект о снижении транспортного и имущественного налогов для почтовиков на 50% ради сохранения сельских отделений
сортировка почты
©Почта России

Башкирские парламентарии намерены облегчить финансовое бремя для главного почтового оператора страны, предоставив ему существенные преференции. Об этой инициативе сообщили в пресс-службе Государственного Собрания — Курултая РБ, цитируя спикера Константина Толкачева.

Суть предложения кроется в снижении ставок сразу по двум статьям расходов на ближайшую трехлетку — с 2026 по 2028 год. Организации урежут транспортный налог ровно наполовину. Аналогичная пятидесятипроцентная скидка коснется и выплат за имущество, но только того, что базируется в сельских локациях.

Председатель заксобрания объясняет инициативу необходимостью удержать на плаву разветвленную сеть филиалов. В республике сейчас функционирует более 1200 точек, где трудятся почти шесть тысяч человек. При этом подавляющее большинство офисов (около 80%) обслуживают именно деревни, где почта зачастую остается единственной нитью, связывающей с внешним миром.

Федеральный оператор сейчас переживает не лучшие времена, фиксируя многомиллиардные кассовые разрывы. За девять месяцев текущего года чистый убыток «Почты России» составил около 9 миллиардов рублей, а выручка просела почти на 2%. Руководство компании связывает финансовые неудачи с серьезными переменами в операционной среде и ростом затрат.

В самой Башкирии ситуация с доступностью услуг тоже периодически вызывает вопросы у населения. Ранее жители уфимского микрорайона Новиковка жаловались главе региона Радию Хабирову на настоящий хаос в местном отделении и массовые увольнения сотрудников. Люди были вынуждены часами стоять в очередях, чтобы просто получить посылку или пенсию.

Еще более удручающий случай произошел в Чекмагушевском районе, где офис «Почты России» обнаружили в полуразрушенном бараке. Здание в селе Митро-Аюповское пугало посетителей аварийным состоянием, что вызвало волну критики в социальных сетях.

Похожие записи
0
17.11.2025
Новости

«Рискуют собой каждый день»: в Башкирии особую категорию бойцов СВО признают ветеранами

курултай башкирии
В Башкирии готовят поправки в законодательство, которые предоставят статус ветеранов боевых действий военнослужащим из спасательных формирований, занятым разминированием территорий в зоне СВО.
0
15.11.2025
Экономика

У жителей Башкирии есть две недели на уплату налогов

деньги, рубли, калькулятор
Жителям Башкирии необходимо уплатить имущественные, транспортный и земельный налоги, а также НДФЛ за 2024 год до 1 декабря. Узнайте, какие санкции грозят неплательщикам и какими способами можно провести оплату.
0
15.11.2025
Новости

Инициативу Башкирии о принудительной стерилизации животных отклонили на федеральном уровне

кошка лежит на полу
Идею башкирских депутатов об обязательной стерилизации домашних животных не поддержали в Совете законодателей РФ. Комиссия по экологии рекомендовала Госсобранию республики не выносить проект на рассмотрение
0
14.11.2025
Экономика

В Башкирии резко поднимут налоги для работающих мигрантов

деньги, рубли, калькулятор
С 2026 года иностранным работникам в Башкирии придётся платить за трудовой патент на 35% больше. Ежемесячный платёж вырастет до 8500 рублей. Власти объясняют это ростом зарплат и необходимостью уравнять налоговую нагрузку.
0
13.11.2025
Новости

«Сухой закон» на Новый год в Башкирии: почему власти считают, что запрет приведёт к росту смертей, а не к трезвости

бутылки с алкоголем
Власти Башкирии раскритиковали идею полного запрета продажи алкоголя на Новый год. Узнайте, почему эксперты считают, что это приведет к росту суррогата и отравлений.
0
08.11.2025
Экономика

В Башкирии зафиксирован бум самозанятости. Что происходит?

женщина сидит за компьютером
В Башкирии почти на треть выросло число плательщиков налога на профдоход. Республика закрепилась в тройке лидеров по ПФО, уступив лишь Татарстану и Самарской области.
0
06.11.2025
Новости

Депутаты из Башкирии предложили способ вернуть подаренное жильё

ключи от квартиры лежат на деньгах
Депутаты из Башкирии внесли в Госдуму проект закона, который позволит дарителям забрать жильё обратно, если одаряемый умер. На всё про всё дадут полгода, чтобы избежать хаоса с наследством.
0
05.11.2025
Новости

В Башкирии придумали, как наказывать хозяев агрессивных собак по всей России

собака во дворе многоэтажки в городе
Инициативу Башкирии по ужесточению ответственности для хозяев опасных собак поддержали на федеральном уровне. Теперь законопроект рассмотрит Госдума.
