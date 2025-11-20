В Башкирии «Почту России» поддержат новыми льготами

Парламент республики готовит законопроект о снижении транспортного и имущественного налогов для почтовиков на 50% ради сохранения сельских отделений

Башкирские парламентарии намерены облегчить финансовое бремя для главного почтового оператора страны, предоставив ему существенные преференции. Об этой инициативе сообщили в пресс-службе Государственного Собрания — Курултая РБ, цитируя спикера Константина Толкачева.

Суть предложения кроется в снижении ставок сразу по двум статьям расходов на ближайшую трехлетку — с 2026 по 2028 год. Организации урежут транспортный налог ровно наполовину. Аналогичная пятидесятипроцентная скидка коснется и выплат за имущество, но только того, что базируется в сельских локациях.

Председатель заксобрания объясняет инициативу необходимостью удержать на плаву разветвленную сеть филиалов. В республике сейчас функционирует более 1200 точек, где трудятся почти шесть тысяч человек. При этом подавляющее большинство офисов (около 80%) обслуживают именно деревни, где почта зачастую остается единственной нитью, связывающей с внешним миром.

Федеральный оператор сейчас переживает не лучшие времена, фиксируя многомиллиардные кассовые разрывы. За девять месяцев текущего года чистый убыток «Почты России» составил около 9 миллиардов рублей, а выручка просела почти на 2%. Руководство компании связывает финансовые неудачи с серьезными переменами в операционной среде и ростом затрат.

В самой Башкирии ситуация с доступностью услуг тоже периодически вызывает вопросы у населения. Ранее жители уфимского микрорайона Новиковка жаловались главе региона Радию Хабирову на настоящий хаос в местном отделении и массовые увольнения сотрудников. Люди были вынуждены часами стоять в очередях, чтобы просто получить посылку или пенсию.

Еще более удручающий случай произошел в Чекмагушевском районе, где офис «Почты России» обнаружили в полуразрушенном бараке. Здание в селе Митро-Аюповское пугало посетителей аварийным состоянием, что вызвало волну критики в социальных сетях.