В Башкирии почтовое отделение разместили в полуразрушенном здании

В селе Чекмагушевского района Башкирии почтовое отделение расположили в заброшенном здании. Местные боятся ходить туда за пенсией из-за жуткой атмосферы и пьяных компаний

В селе Митро-Аюповское Чекмагушевского района Башкирии «Почта России» разместила свое отделение в полуразрушенном двухэтажном здании. Местные жители боятся им пользоваться и беспокоятся за безопасность сотрудницы, пишет издание Уфа1.

О проблеме в социальных сетях рассказала жительница села Лилия М. Она опубликовала видео, на котором видно здание с выбитыми окнами, коридоры с мусором на полу и стенами в граффити. В одной из комнат находится действующее почтовое отделение.

По словам женщины, посещать такое место страшно, особенно зимой. Она утверждает, что в здании регулярно собираются нетрезвые люди, и переживает за молодую сотрудницу, которая работает там одна.

В пресс-службе «Почты России» сообщили, что знают о ситуации. Компания уже обратилась к администрации района с просьбой найти для отделения новое, безопасное помещение.