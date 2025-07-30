Главная » Новости
25

В Башкирии почтовое отделение разместили в полуразрушенном здании

В селе Чекмагушевского района Башкирии почтовое отделение расположили в заброшенном здании. Местные боятся ходить туда за пенсией из-за жуткой атмосферы и пьяных компаний
помещение Почты России
©Лилия М. / Vk.com

В селе Митро-Аюповское Чекмагушевского района Башкирии «Почта России» разместила свое отделение в полуразрушенном двухэтажном здании. Местные жители боятся им пользоваться и беспокоятся за безопасность сотрудницы, пишет издание Уфа1.

О проблеме в социальных сетях рассказала жительница села Лилия М. Она опубликовала видео, на котором видно здание с выбитыми окнами, коридоры с мусором на полу и стенами в граффити. В одной из комнат находится действующее почтовое отделение.

По словам женщины, посещать такое место страшно, особенно зимой. Она утверждает, что в здании регулярно собираются нетрезвые люди, и переживает за молодую сотрудницу, которая работает там одна.

В пресс-службе «Почты России» сообщили, что знают о ситуации. Компания уже обратилась к администрации района с просьбой найти для отделения новое, безопасное помещение.

Почта России Чекмагушевский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.