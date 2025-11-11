В Башкирии почти 80 пасек уличили в производстве мёда от «пчёл-призраков»

В Башкирии выявлены 79 пасек с незарегистрированными в системе «Хорриот» пчёлами — Россельхознадзор направил 30 предостережений.

Управление Россельхознадзора по Башкортостану выявило нарушения на 79 пасеках региона — пчёлы не зарегистрированы в государственной системе «Хорриот», хотя на мёд есть ветеринарные документы. Это ставит под сомнение происхождение продукции и может осложнить её реализацию.

Проверки проводились в октябре 2025 года в рамках контроля за исполнением приказа Минсельхоза России. К 1 сентября 2025 года все пчеловоды — от крупных хозяйств до владельцев личных пасек — обязаны были внести данные о пчёлах в систему «Хорриот».

Россельхознадзор направил 30 предостережений районным ветеринарным станциям из-за ошибок и недостоверных сведений в электронных ветеринарных сопроводительных документах. Без регистрации пасеки не могут подтвердить происхождение мёда. Это блокирует легальную торговлю и может привести к административным штрафам для пчеловодов.

Учёт пчёл напрямую связан с безопасностью башкирского мёда — продукта с уникальными свойствами и узнаваемым брендом. Башкирская бурзянская пчела отличается высокой зимостойкостью, устойчивостью к болезням и производит липовый мёд с содержанием диастазы до 50 единиц Готе (в 2–3 раза выше среднего).

В 2025 году регион обсуждал меры защиты местной популяции пчёл от неконтролируемых завозов, угрожающих генофонду породы. Башкортостан экспортирует мёд в Иорданию, страны СНГ и Китай. Нарушения регистрации могут осложнить доступ к внешним рынкам из-за требований к прослеживаемости продукции.

Регистрация в системе «Хорриот» позволяет контролировать санитарное состояние пасек, предупреждать болезни и подтверждать происхождение мёда. Пчеловоды, не выполнившие требования, рискуют потерять возможность легально продавать продукцию и получить административные санкции.