Новости

В Башкирии почти 80 пасек уличили в производстве мёда от «пчёл-призраков»

В Башкирии выявлены 79 пасек с незарегистрированными в системе «Хорриот» пчёлами — Россельхознадзор направил 30 предостережений.
Управление Россельхознадзора по Башкортостану выявило нарушения на 79 пасеках региона — пчёлы не зарегистрированы в государственной системе «Хорриот», хотя на мёд есть ветеринарные документы. Это ставит под сомнение происхождение продукции и может осложнить её реализацию.

Проверки проводились в октябре 2025 года в рамках контроля за исполнением приказа Минсельхоза России. К 1 сентября 2025 года все пчеловоды — от крупных хозяйств до владельцев личных пасек — обязаны были внести данные о пчёлах в систему «Хорриот».

Россельхознадзор направил 30 предостережений районным ветеринарным станциям из-за ошибок и недостоверных сведений в электронных ветеринарных сопроводительных документах. Без регистрации пасеки не могут подтвердить происхождение мёда. Это блокирует легальную торговлю и может привести к административным штрафам для пчеловодов.

Учёт пчёл напрямую связан с безопасностью башкирского мёда — продукта с уникальными свойствами и узнаваемым брендом. Башкирская бурзянская пчела отличается высокой зимостойкостью, устойчивостью к болезням и производит липовый мёд с содержанием диастазы до 50 единиц Готе (в 2–3 раза выше среднего).

В 2025 году регион обсуждал меры защиты местной популяции пчёл от неконтролируемых завозов, угрожающих генофонду породы. Башкортостан экспортирует мёд в Иорданию, страны СНГ и Китай. Нарушения регистрации могут осложнить доступ к внешним рынкам из-за требований к прослеживаемости продукции.

Регистрация в системе «Хорриот» позволяет контролировать санитарное состояние пасек, предупреждать болезни и подтверждать происхождение мёда. Пчеловоды, не выполнившие требования, рискуют потерять возможность легально продавать продукцию и получить административные санкции.

Похожие записи
12.10.2025
Новости

Башкирия начала экспорт новогодних елок в другие регионы

Предприниматель из Башкирии отправил 2,5 тысячи новогодних елей в пять регионов страны. Ранний старт объясняется низким спросом на родине и желанием обойти конкурентов.
10.10.2025
Экономика

Экспорт пиломатериалов из Башкирии падает третий год подряд

Экспорт пиломатериалов из Башкирии снова рухнул — минус 21% за девять месяцев. Поставки падают третий год подряд из-за санкций. Круг покупателей сузился до семи стран, зато экспорт плит в Китай резко вырос.
18.09.2025
Новости

Туриста в Башкирии вместо меда накормили горьким сиропом

Турист захотел привезти из Башкирии знаменитый мед, а в итоге получил банку горького сиропа. В соцсетях ему быстро объяснили, почему покупать лакомство на трассе — очень плохая идея.
03.09.2025
Новости

Почти 9 тысяч гектаров в Башкирии заражены ядовитой травой

Почти 9 тысяч гектаров земли в Хайбуллинском районе оказались под угрозой. Там разросся горчак ползучий — токсичный сорняк, который отравляет животных и уничтожает урожай.
01.08.2025
Новости

«Турбаслинские бройлеры» получили предостережение Россельхознадзора

Крупнейший производитель мяса птицы в Башкирии «Турбаслинские бройлеры», получил официальное предостережение от Россельхознадзора. Жители Стерлитамакского района не выдержали вони от отходов производства и пожаловались в надзорные органы.
25.06.2025
Новости

В Башкирию завезли 19 тонн слив с прожорливым американским диверсантом

Почти 20 тонн слив с живым сюрпризом внутри легально попали на прилавки Башкирии. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по региону, несмотря на обнаруженного вредителя, опасный товар допустили
11.11.2025
Происшествия

На границе с Башкирией силы ПВО уничтожили БПЛА

Силы ПВО сбили беспилотник над Оренбургской областью 11 ноября. В соседней Башкирии объявляли опасность атаки БПЛА, а аэропорты вводили ограничения.
