Главная » Новости
25

В Башкирии планируют привить 2,4 млн человек от гриппа и ОРВИ

Власти намерены вакцинировать 60% населения республики
укол вакцины в плечо
©rutube

20 августа правительство Башкортостана объявило о начале подготовки к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ. Чтобы защитить жителей и избежать перегрузки больниц, власти намерены вакцинировать 60% населения республики — это около 2,4 миллиона человек.

По данным Роспотребнадзора, в Башкирии ежегодно респираторными инфекциями заболевает более миллиона человек, причём половина из них — дети. Вакцинация такого масштаба поможет создать коллективный иммунитет, который замедлит распространение вирусов и защитит тех, кому прививка противопоказана.

Специалисты прогнозируют, что рост заболеваемости начнётся в октябре, а его пик придётся на март 2026 года.

Премьер-министр Андрей Назаров поручил больницам и поликлиникам разработать планы вакцинации. Кроме того, будет усилена профилактика осложнений, в первую очередь — внебольничных пневмоний.

Для жителей запустят информационную кампанию. Через СМИ и интернет-ресурсы будут рассказывать о пользе прививок, правилах гигиены и о том, в каких случаях нужно немедленно обращаться к врачу.

вакцинация грипп ОРВИ
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.