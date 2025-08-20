В Башкирии планируют привить 2,4 млн человек от гриппа и ОРВИ

Власти намерены вакцинировать 60% населения республики

20 августа правительство Башкортостана объявило о начале подготовки к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ. Чтобы защитить жителей и избежать перегрузки больниц, власти намерены вакцинировать 60% населения республики — это около 2,4 миллиона человек.

По данным Роспотребнадзора, в Башкирии ежегодно респираторными инфекциями заболевает более миллиона человек, причём половина из них — дети. Вакцинация такого масштаба поможет создать коллективный иммунитет, который замедлит распространение вирусов и защитит тех, кому прививка противопоказана.

Специалисты прогнозируют, что рост заболеваемости начнётся в октябре, а его пик придётся на март 2026 года.

Премьер-министр Андрей Назаров поручил больницам и поликлиникам разработать планы вакцинации. Кроме того, будет усилена профилактика осложнений, в первую очередь — внебольничных пневмоний.

Для жителей запустят информационную кампанию. Через СМИ и интернет-ресурсы будут рассказывать о пользе прививок, правилах гигиены и о том, в каких случаях нужно немедленно обращаться к врачу.