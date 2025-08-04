В Башкирии перестал существовать благотворительный фонд Рауфы Рахимовой «Изгелек»

Ленинский райсуд Уфы ликвидировал благотворительный фонд «Изгелек», основанный Рауфой Рахимовой. Причиной стало сокращение финансовой помощи. Сама Рахимова связала это с возможным давлением региональных властей на меценатов, в том числе на фонд «Урал».

Благотворительный фонд «Изгелек», который за 13 лет работы собрал более 400 млн рублей пожертвований и оказывал помощь жителям Башкирии, ликвидирован по решению Ленинского райсуда Уфы. Иск о закрытии организации подали её учредители Азамат Якшибаев и Лилия Гильманова, пишет Коммерсант-Уфа.

Основной причиной такого шага стало резкое сокращение объёмов финансовой помощи. Председатель попечительского совета фонда Рауфа Рахимова, дочь первого президента Башкирии Муртазы Рахимова, недвусмысленно связала это с возможным давлением региональных властей на меценатов.

Особенно, по её словам, это касается фонда «Урал», который был основан её дядей. «Изгелек» был тесно связан с «Уралом»: из 411,2 млн рублей пожертвований, собранных с 2012 года, 279 млн поступили именно от фонда Муртазы Рахимова.

Фонд «Изгелек» финансировал медицинские услуги, помогал медикам, погорельцам, пенсионерам и даже участникам СВО.