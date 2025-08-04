В Башкирии перестал существовать благотворительный фонд Рауфы Рахимовой «Изгелек»

Ленинский райсуд Уфы ликвидировал благотворительный фонд «Изгелек», основанный Рауфой Рахимовой. Причиной стало сокращение финансовой помощи. Сама Рахимова связала это с возможным давлением региональных властей на меценатов, в том числе на фонд «Урал». ©News-bash
Благотворительный фонд «Изгелек», который за 13 лет работы собрал более 400 млн рублей пожертвований и оказывал помощь жителям Башкирии, ликвидирован по решению Ленинского райсуда Уфы. Иск о закрытии организации подали её учредители Азамат Якшибаев и Лилия Гильманова, пишет Коммерсант-Уфа.
Основной причиной такого шага стало резкое сокращение объёмов финансовой помощи. Председатель попечительского совета фонда Рауфа Рахимова, дочь первого президента Башкирии Муртазы Рахимова, недвусмысленно связала это с возможным давлением региональных властей на меценатов.
Особенно, по её словам, это касается фонда «Урал», который был основан её дядей. «Изгелек» был тесно связан с «Уралом»: из 411,2 млн рублей пожертвований, собранных с 2012 года, 279 млн поступили именно от фонда Муртазы Рахимова.
Фонд «Изгелек» финансировал медицинские услуги, помогал медикам, погорельцам, пенсионерам и даже участникам СВО.
Кто такая Рауфа Рахимова, помимо того, что она племянница первого президента Башкирии?
Рауфа Рахимова — известный в Башкортостане медиаменеджер и общественный деятель. Она является основательницей медиахолдинга, в который входят новостной портал «Пруфы.рф» (ранее ProUfu) и газета Bonus. Эти издания получили известность благодаря своей независимой редакционной политике, антикоррупционным расследованиям и освещению острых социальных проблем. Хотя сама Рахимова настаивает на независимости своих СМИ, некоторые воспринимали их как оппозиционные. Ее карьера началась в налоговой инспекции, после чего она перешла в сферу медиа, пройдя путь от главного бухгалтера до руководителя крупного медиахолдинга.
В чем конкретно выражалось давление на фонд «Изгелек»?
По словам Рауфы Рахимовой, давление носило прямой характер. Она утверждает, что меценатам «в жесткой форме запретили» оказывать финансовую помощь фонду. Кроме того, она обвинила министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина в том, что он запретил врачам республиканских больниц направлять пациентов за помощью в «Изгелек». Это не первый случай конфликта с властями: Рахимова и ранее заявляла о препятствиях в работе со стороны администрации предыдущего главы республики Рустэма Хамитова.
Какова история фонда «Урал», главного спонсора «Изгелека»?
Благотворительный фонд «Урал» был основан Муртазой Рахимовым в 2006 году. Его капитал, превышающий 63 млрд рублей, был сформирован за счет средств, полученных от приватизации предприятий топливно-энергетического комплекса Башкирии. Фонд работает по принципу эндаумента: основной капитал размещен на депозитах, а на благотворительные цели расходуются только полученные с него доходы. «Урал» финансировал множество социальных, культурных и инфраструктурных проектов в республике и был главным донором «Изгелека».
Как деятельность Рауфы Рахимовой связана с наследием ее дяди?
Муртаза Рахимов, руководивший Башкирией с 1993 по 2010 год, оставил после себя сложное наследие. С одной стороны, он заложил основы для развития региона. С другой — его правление критиковали за авторитаризм, подавление оппозиционных СМИ и ограничение свободы слова. Его племянница, Рауфа Рахимова, напротив, создала медиа, известные своей критической позицией по отношению к властям. Таким образом, возникает парадоксальная ситуация: финансовая база, созданная в период правления ее дяди, стала основой для деятельности, которая вступает в конфликт с действующей властью.
Существует ли иная точка зрения на деятельность Рахимовой?
Да, в некоторых СМИ и Telegram-каналах ее обвиняют в наличии бизнес-интересов в Турции, а также в дискредитации специальной военной операции. Эти публикации представляют альтернативный взгляд на ее деятельность и возможные мотивы давления на ее структуры.
Подвергалась ли Рауфа Рахимова личному преследованию?
Рахимова подвергалась административному преследованию, включая штрафы и суды. В 2024–2025 годах её обвиняли в дискредитации ВС РФ (штрафы по ст. 20.3.3 КоАП РФ), неуважении к государству (ст. 20.1 КоАП) и нанесении побоев провластному блогеру (80 часов обязательных работ в 2025 году). Некоторые источники называют это «административным террором» и связывают с политическим заказом от властей Башкирии или ФСБ. Рахимова оспаривала решения, но безуспешно. В 2025 году она начала отрабатывать часы в Советском районе Уфы. Также упоминаются попытки дискредитации через СМИ.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.