Новости

В Башкирии отстрелят 130 медведей

В Башкирии критически выросла популяция медведей, они всё чаще выходят к людям. Власти выдали 130 разрешений на отстрел.
медведица в лесу
©нацпарк "Башкирия"

По информации Минэкологии Башкирии, причина таких мер — неконтролируемый рост популяции. Хозяева лесов всё чаще наведываются в гости к людям, пугая грибников, рыбаков и жителей деревень. Встречи с хищником превратились в рутину, поэтому власти решили действовать. Сезон охоты был открыт в августе для восстановления природного баланса.

На каждое из 130 разрешений претендовало почти двадцать человек. Всего заявок на участие в электронной жеребьёвке подали около 2,5 тысяч охотников.

Людям, которые случайно столкнутся с медведем, советуют не паниковать и не бежать. Эксперты рекомендуют медленно отступать, громко говорить и махать руками, чтобы зверь распознал в вас человека. Бегство бесполезно — косолапый развивает скорость до 60 км/ч.

По данным News-Bash, в 2025 году популяция медведей в республике побила исторический рекорд, достигнув 2600 особей. Это самый высокий показатель за всё время наблюдений. Только за последний год их стало больше примерно на 60. В заповеднике «Шульган-Таш» плотность зверей также достигла максимума — 59 особей на территории парка.

При этом, как сообщало Минэкологии, с начала 2025 года уже произошло три подтверждённых случая нападения медведей на людей. Парадокс в том, что квоты на отстрел осваиваются плохо: за последние сезоны охотники выполнили план лишь на 9,9%, хотя раньше этот показатель был на уровне 15,3%.

