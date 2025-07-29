В Башкирии отложили перевод госслужащих на Max

Власти Башкирии пока не приняли решения о принудительном переводе госслужащих на новый отечественный мессенджер Max. Несмотря на рекомендации федерального центра и пример других регионов, в республике взяли паузу

В Башкирии пока не планируется в обязательном порядке переводить чиновников на новый российский мессенджер Max, разработанный компанией VK. По состоянию на конец июля 2025 года, никаких официальных распоряжений на этот счёт в республике не поступало, хотя федеральное Минцифры ещё в июне рекомендовало госслужащим перенести рабочие переписки в отечественный сервис, пишет РБК-Уфа.

Такая выжидательная позиция контрастирует с ситуацией в других регионах. Например, губернаторы Кузбасса и Забайкалья уже распорядились, чтобы все рабочие чаты их администраций были переведены в Max.

Что такое мессенджер Max

Max — это платформа, которую правительство РФ утвердило в качестве национального сервиса для обмена сообщениями. Его разработкой занимается структура, входящая в холдинг VK. Ожидается, что с 1 сентября 2025 года приложение будет в обязательном порядке предустанавливаться на все новые смартфоны, продаваемые в России.

Главная особенность проекта — потенциальная интеграция с государственными сервисами. Однако, по данным Минцифры, прямого соединения с порталом «Госуслуги» пока нет, эта возможность всё ещё находится на стадии обсуждения.

Безопасность и критика

Продвижение мессенджера объясняется стремлением обеспечить безопасность коммуникаций и независимость от зарубежных IT-компаний. При этом, согласно политике конфиденциальности, сервис сможет передавать данные пользователей, включая списки контактов и IP-адреса, различным госорганам.