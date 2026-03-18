В Башкирии открывается весенняя охота на медведя: квоты, сроки и цены

Минэкологии республики установило квоты и сроки весеннего сезона — он продлится с 21 марта по 10 июня.
Министерство природопользования и экологии Башкортостана объявило о начале весеннего сезона охоты на бурого медведя. Сезон открывается 21 марта и завершится 10 июня. Квота на текущий год — от 550 до 600 особей.

Где разрешена охота и кого нельзя добывать

Охотиться разрешено как в закреплённых, так и в общедоступных угодьях республики. При этом запрещена добыча медведиц с детёнышами текущего года рождения, а также молодняка в возрасте до одного года.

Как получить разрешение и сколько оно стоит

Для получения разрешения охотнику необходимо заранее подать заявление в ведомство, оплатить государственную пошлину в размере 650 рублей и сбор за добычу медведя — 3 000 рублей. В общедоступных угодьях разрешения распределяются путём жеребьёвки.

2 700 медведей в Башкортостане: данные о популяции

По данным на 2024 год, популяция бурого медведя в Башкортостане составляла 2 600 особей. К 2025 году численность превысила 2 700 особей. За год численность выросла примерно на 60 голов. В заповеднике «Шульган-Таш» зафиксировано 59 особей бурого медведя. Плотность популяции составила 2,7 особи на 100 га — рекорд за всю историю наблюдений.

Премия за каждого медведя или волка

С 2026 года власти республики установили денежные премии для охотников: 50 000 рублей за добычу бурого медведя, 30 000 рублей — за волка, 3 000 рублей — за лисицу. Выплаты рассчитаны на период 2026–2028 годов. Решение связано с тем, что квоты на отстрел в последние сезоны выполнялись слабо: добыча медведя составляла лишь 9,9% от лимита при прежних 15,3%.

20 заявок на одно разрешение: ажиотаж среди охотников

В августе 2025 года Минэкологии утвердило лимиты на добычу охотничьих ресурсов: на бурого медведя — 600 особей, на лося — 3 256, на косулю сибирскую — 3 272 особи. В сентябре 2025 года в общедоступных угодьях выдали 130 разрешений на добычу медведей, на каждое претендовали около 20 человек — всего поступило порядка 2 500 заявок.

Похожие записи
1
27.02.2026
Криминал

Начальника управления Минэкологии в Башкирии задержали за взятки на 1,7 млн рублей

силовики пришли на задержание
Руководителя стерлитамакского территориального управления Минэкологии Башкирии задержали по подозрению в получении взяток от предприятий.
0
13.01.2026
Новости

Станции контроля воздуха в Стерлитамаке выявили два случая превышения по сероводороду в начале 2026 года

выбросы в воздух
В период с 1 по 12 января автоматизированные станции контроля в Стерлитамаке дважды зафиксировали превышение концентрации сероводорода в атмосферном воздухе.
0
27.12.2025
Новости

В Башкирии в лесу под Бирском обнаружили и подкормили стадо диких кабанов

стадо кабанов
Охотинспектор обнаружил четыре особи кабанов с поросятами во время рейда в Бирском районе. Животные здоровы, следов браконьеров рядом с их лежбищем нет.
0
21.10.2025
Происшествия

«Не успел затормозить»: под Уфой водитель автофургона сбил дикого кабана

автофургон после дтп
20 октября под Уфой водитель автофургона сбил кабана, перебегавшего трассу. После удара машина вылетела в кювет.
0
08.10.2025
Новости

Дешёвый тариф парализовал вывоз отходов в четырёх районах Башкирии

мусоровоз зеленого цвета
Четыре района Башкирии утопают в отходах. Региональный оператор САХ не смог найти подрядчиков из-за низких тарифов. Теперь компания сама покупает мусоровозы и платит миллионные штрафы.
0
23.09.2025
Новости

В Башкирии все чаще встречают голодных медведей: власти назвали опасные зоны

бурый медведь
В Башкирии нашествие голодных медведей. Перед спячкой они выходят к людям за едой. Минэкологии составило карту опасных районов и объяснило, как выжить при встрече.
0
05.09.2025
Новости

Медведица с медвежатами пробежала по улицам села в Башкирии

медведица на улицах села
Ночью медведица с двумя малышами пробежала через квартал Кузьминки в Иглино. Полиция и егерь искали зверей утром, но те исчезли, оставив жителей в догадках.
