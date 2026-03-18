В Башкирии открывается весенняя охота на медведя: квоты, сроки и цены

Министерство природопользования и экологии Башкортостана объявило о начале весеннего сезона охоты на бурого медведя. Сезон открывается 21 марта и завершится 10 июня. Квота на текущий год — от 550 до 600 особей.

Где разрешена охота и кого нельзя добывать

Охотиться разрешено как в закреплённых, так и в общедоступных угодьях республики. При этом запрещена добыча медведиц с детёнышами текущего года рождения, а также молодняка в возрасте до одного года.

Как получить разрешение и сколько оно стоит

Для получения разрешения охотнику необходимо заранее подать заявление в ведомство, оплатить государственную пошлину в размере 650 рублей и сбор за добычу медведя — 3 000 рублей. В общедоступных угодьях разрешения распределяются путём жеребьёвки.

2 700 медведей в Башкортостане: данные о популяции

По данным на 2024 год, популяция бурого медведя в Башкортостане составляла 2 600 особей. К 2025 году численность превысила 2 700 особей. За год численность выросла примерно на 60 голов. В заповеднике «Шульган-Таш» зафиксировано 59 особей бурого медведя. Плотность популяции составила 2,7 особи на 100 га — рекорд за всю историю наблюдений.

Премия за каждого медведя или волка

С 2026 года власти республики установили денежные премии для охотников: 50 000 рублей за добычу бурого медведя, 30 000 рублей — за волка, 3 000 рублей — за лисицу. Выплаты рассчитаны на период 2026–2028 годов. Решение связано с тем, что квоты на отстрел в последние сезоны выполнялись слабо: добыча медведя составляла лишь 9,9% от лимита при прежних 15,3%.

20 заявок на одно разрешение: ажиотаж среди охотников

В августе 2025 года Минэкологии утвердило лимиты на добычу охотничьих ресурсов: на бурого медведя — 600 особей, на лося — 3 256, на косулю сибирскую — 3 272 особи. В сентябре 2025 года в общедоступных угодьях выдали 130 разрешений на добычу медведей, на каждое претендовали около 20 человек — всего поступило порядка 2 500 заявок.