В Башкирии открыли новую поликлинику на 250 посещений в смену

В селе Аскино начала работу новая поликлиника на 250 посещений в смену с отдельными входами для детей и взрослых. Объект построен в рамках нацпроекта.

В селе Аскино Аскинского района 15 декабря состоялось открытие новой поликлиники, сообщает «Башинформ». В официальном запуске медицинского учреждения по видеосвязи приняли участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

©Радий Хабиров / Telegram

Здание площадью свыше 4 тысяч квадратных метров рассчитано на приём 250 пациентов в смену. В поликлинике организованы раздельные входы для детского и взрослого отделений. Это позволит разграничить потоки посетителей. Приём ведут терапевты, педиатры и профильные специалисты.

На церемонии открытия присутствовал глава Башкирии Радий Хабиров. Он осмотрел кабинеты и установленное оборудование, а также пообщался с медицинским персоналом. По словам главного врача Ильдара Шакирова, штат учреждения полностью укомплектован.

Поликлинику оснастили диагностической и лечебной аппаратурой, оборудовали кабинеты неотложной помощи и фильтр-боксы. Строительство велось в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Открытие объекта стало центральным событием выездного Совета по здравоохранению, который прошёл в Аскино.

В ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию аналогичных учреждений в Благовещенске, Янауле, Учалах и Бакалах. Продолжаются строительные работы в селе Аскарово Абзелиловского района. Согласно планам правительства, программа модернизации первичного звена здравоохранения в регионе рассчитана до 2030 года.

Ранее, в начале декабря, для Аскинской центральной районной больницы было закуплено новое оборудование. В учреждение поступили операционные столы и мобильный рентген-аппарат для обследования маломобильных пациентов.