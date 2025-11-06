В Башкирии отключили мобильный интернет ради безопасности

Утром 6 ноября жители Башкирии снова остались без мобильного интернета. Власти объясняют это необходимостью защиты от беспилотников, но не работают даже сайты из «белого списка», а уфимцам рекомендуют носить с собой наличные.

Жители Башкирии утром в четверг остались без доступа к мобильному интернету, о чём свидетельствуют данные портала UFA1.RU и сервиса Detector404. Перебои со связью начались примерно в 8 утра, затронув Уфу и другие города республики. Пользователи массово сообщают, что сайты просто не загружаются.

Проблемы возникли у абонентов всех крупных операторов. Даже приложения и сервисы из так называемого «белого списка» Минцифры, включая «Яндекс», «ВКонтакте» и банковские программы, работают с перебоями или недоступны вовсе. В связи с этим власти в очередной раз посоветовали гражданам иметь при себе наличные деньги.

Официальная причина происходящего — обеспечение безопасности. По словам представителей властей, мобильный интернет отключают для противодействия атакам беспилотных летательных аппаратов, которые используют сотовые сети для навигации. Отключение сигнала мешает дронам долетать до цели.

Министр цифрового развития Башкирии Геннадий Разумикин ранее пояснял, что при возникновении опасности блокировка может вводиться на всей территории республики. В первую очередь защищают стратегические объекты. При этом ограничения не затрагивают стационарный интернет через Wi-Fi, а также обычную голосовую связь. Экстренные службы по номеру 112 продолжают работать в штатном режиме.

Это далеко не первый подобный случай за последнее время. Согласно сообщениям портала news-bash.ru, аналогичная ситуация наблюдалась 27 октября, когда в республике объявляли режим опасности из-за БПЛА. Тогда власти также ссылались на необходимость защиты от дронов, использующих мобильный интернет для координации.

Напомним, 4 ноября два беспилотника атаковали промышленный комплекс в Стерлитамаке.

Кроме того, глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, запрещающий публиковать фото и видео, связанные с атаками дронов и их последствиями.