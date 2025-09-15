В Башкирии отбили атаку на главного дорожного подрядчика

Глава Башкирии заявил о попытке рейдерского захвата «Башкиравтодора». Как только компания вышла в плюс, её попытались обанкротить через арбитражный суд. Вмешались силовики.

Попытка отнять у Башкирии ключевого дорожного подрядчика провалилась. Об этом на утренней оперативке в правительстве рассказал Радий Хабиров. По его словам, на «Башкиравтодор» была совершена рейдерская атака, которую удалось отбить.

История началась, когда предприятие, долгое время хромавшее на обе ноги, наконец начало выходить из кризиса. Республика подставила плечо, и к лету компания вышла в операционный плюс с кредитным портфелем на десятки миллиардов. Именно в этот момент, по словам Хабирова, её и попытались «увести».

Нож в спину, как оказалось, нанес Арбитражный суд РБ. Один из судей по требованию мелкого кредитора запустил процедуру конкурсного производства. Такое решение глава региона назвал «возмутительнейшим», ведь оно означало бы немедленную остановку работы, распродажу активов и увольнение пяти тысяч сотрудников.

В итоге предприятие действительно простаивало два месяца — в самый разгар строительного сезона. Накопились долги по зарплатам, которые Хабиров теперь пообещал погасить. По его словам, упущен самый эффективный период для дорожных работ.

Сейчас, благодаря вмешательству прокуратуры и ФСБ, статус банкрота с компании снят, и она снова функционирует. Глава республики заверил, что предприятие «никаким чертям» не отдадут и оно продолжит работать.