В Башкирии осталось ликвидировать 14 незаконных свалок

В Башкирии осталось 14 несанкционированных свалок. Минэкологии перенесло срок их полной ликвидации на 2026 год из-за отсутствия финансирования в текущем периоде.
Министерство природопользования и экологии Башкирии сообщило о переносе сроков окончательной ликвидации незаконных свалок в регионе. Информацию об этом распространило издание РБК Уфа со ссылкой на данные ведомства.

На текущий момент в республике осталось 14 объектов несанкционированного размещения отходов. Полную очистку этих территорий запланировали на 2026 год. Завершить работы ранее не удалось в связи с отсутствием необходимых бюджетных средств в прошедшем периоде.

В начале 2025 года в перечне объектов числилось 26 свалок. В течение года специалисты рекультивировали 12 из них, что составило менее 50% от запланированного объема. Оставшиеся участки перешли в план работ на следующий год до определения источников финансирования.

Речь идет преимущественно о небольших свалках в сельской местности. Эти участки местные органы власти выделяли под складирование твердых коммунальных отходов в 1970–1980-х годах. Данные объекты не соответствуют актуальным экологическим и санитарным нормам.

Подобные места накопления мусора ранее существовали практически у каждого населенного пункта. Сейчас такие территории подлежат обязательной рекультивации. Работы ведутся поэтапно в соответствии с государственными программами.

Кампания по очистке земель в регионе началась в 2019 году. За шесть лет в Башкирии ликвидировали 3136 несанкционированных свалок. Данный показатель составляет 96,7% от общего количества выявленных мест незаконного складирования отходов.

Наибольшее количество таких объектов фиксировалось в Мелеузовском (247) и Кугарчинском (116) районах. Также значительные объемы работ по расчистке территорий проводились в Аургазинском и Баймакском районах республики.

Помимо малых сельских объектов, в регионе завершили ликвидацию крупных полигонов. В рамках национального проекта «Экология» были очищены территории в городах Баймак, Сибай, Стерлитамак, Благовещенск, Давлеканово и Кумертау. Эти работы закончились в 2024 году.

Ранее планировалось убрать все мелкие свалки (на тот момент их было 208) до конца 2024 года. Впоследствии сроки скорректировали. По данным на середину 2025 года, для завершения всех проектов рекультивации требовалось дополнительное финансирование в размере 65,4 млн рублей.

