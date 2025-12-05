В Башкирии опровергли фейк о переносе реставрации памятника Салавату Юлаеву и его замену

В мессенджерах распространяется подложный документ якобы от управления коммунального хозяйства администрации Уфы. В нём говорится о переносе срока реставрации памятника Салавату Юлаеву до 2030 года из‑за нехватки специалистов.Там же содержится абсурдное предложение: установить на месте башкирского национального героя памятник Емельяну Пугачёву или разместить новый монумент рядом.
Письмо — подделка. Об этом прямо заявили в паблике «Фактчекинг по‑башкирски». Официальный график работ остаётся неизменным.
Что на самом деле происходит с памятником
Реставрация идёт по плану. Монумент демонтирован и восстанавливается силами ведущих специалистов Российской академии художеств. Контроль осуществляют Башкультнаследие, Западно‑Уральское управление Ростехнадзора и Наблюдательный совет по сохранению памятника.
Памятник Салавату Юлаеву — объект культурного наследия федерального значения. Никакой замены или изменения исторического монумента проект не предполагает. Все работы ведутся в рамках законодательства о сохранении культурного наследия, утверждают авторы.
Возвращение обновлённого памятника запланировано на 2027 год — к 60‑летию монумента. Это может произойти весной или осенью, но точная дата пока не названа.
Фейк против фактов
Подложное письмо утверждает:
- Реставрация затянется до 2030 года.
- Не хватает специалистов.
- Возможна замена на памятник Пугачёву.
Реальность:
- Завершение работ — 2027 год.
- К проекту привлечены эксперты РАХ.
- Замена исключена — монумент охраняется государством. —
- Трёхуровневый надзор: региональный, федеральный, общественный.
Как проверить подозрительный документ
Письмо от имени госоргана можно проверить по нескольким признакам:
- Наличие регистрационного номера и даты
- Подпись должностного лица с указанием должности
- Отсутствие стилистических ошибок и абсурдных формулировок
- Соответствие бланка официальному образцу.
При сомнениях — звоните в пресс‑службу ведомства.