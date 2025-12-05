В Башкирии опровергли фейк о переносе реставрации памятника Салавату Юлаеву и его замену

В Башкирии опровергли слухи о переносе сроков реставрации памятника Салавату Юлаеву до 2030 года и о замене монумента

В мессенджерах распространяется подложный документ якобы от управления коммунального хозяйства администрации Уфы. В нём говорится о переносе срока реставрации памятника Салавату Юлаеву до 2030 года из‑за нехватки специалистов.Там же содержится абсурдное предложение: установить на месте башкирского национального героя памятник Емельяну Пугачёву или разместить новый монумент рядом.

Письмо — подделка. Об этом прямо заявили в паблике «Фактчекинг по‑башкирски». Официальный график работ остаётся неизменным.

Что на самом деле происходит с памятником

Реставрация идёт по плану. Монумент демонтирован и восстанавливается силами ведущих специалистов Российской академии художеств. Контроль осуществляют Башкультнаследие, Западно‑Уральское управление Ростехнадзора и Наблюдательный совет по сохранению памятника.

Памятник Салавату Юлаеву — объект культурного наследия федерального значения. Никакой замены или изменения исторического монумента проект не предполагает. Все работы ведутся в рамках законодательства о сохранении культурного наследия, утверждают авторы.

Возвращение обновлённого памятника запланировано на 2027 год — к 60‑летию монумента. Это может произойти весной или осенью, но точная дата пока не названа.

Фейк против фактов

Подложное письмо утверждает:

Реставрация затянется до 2030 года.

Не хватает специалистов.

Возможна замена на памятник Пугачёву.

Реальность:

Завершение работ — 2027 год.

К проекту привлечены эксперты РАХ.

Замена исключена — монумент охраняется государством. —

Трёхуровневый надзор: региональный, федеральный, общественный.

Как проверить подозрительный документ

Письмо от имени госоргана можно проверить по нескольким признакам:

Наличие регистрационного номера и даты

Подпись должностного лица с указанием должности

Отсутствие стилистических ошибок и абсурдных формулировок

Соответствие бланка официальному образцу.

При сомнениях — звоните в пресс‑службу ведомства.