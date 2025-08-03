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В Башкирии определили подрядчика для капремонта крыш в 24 домах на 250 млн рублей

Уфимская компания «Регион Сервис» выиграла аукцион на капитальный ремонт крыш в шести городах и районах Башкирии. Сумма контракта составила 250 млн рублей, которые пойдут на обновление 24 многоквартирных домов.
многоквартирный дом
©Фонд капитального ремонта Башкирии

Региональный оператор капремонта в Башкирии определился с подрядчиком для ремонта крыш в 24 домах — контракт на 250 млн рублей получит уфимская компания «Регион Сервис», пишет РБК-Уфа. Фирма оказалась единственным участником аукциона и выполнит работы по начальной максимальной цене.

Деньги, собранные с собственников жилья и дополненные муниципальной поддержкой, распределят по нескольким населённым пунктам. Все работы должны быть завершены до 26 декабря 2025 года.

География ремонта:

  • Уфа: 10 домов за 102,2 млн рублей. Самый дорогой объект — дом №40 по улице Цюрупы, на его крышу выделено 15,7 млн.
  • Уфимский район: 7 домов за 48,2 млн рублей.
  • Дюртюли: 2 дома за 39,4 млн рублей.
  • Стерлитамак: 2 дома за 30,1 млн рублей.
  • Бирск: 2 дома за 18,2 млн рублей.
  • Белорецк: 1 дом за 11,8 млн рублей.

Примечательно, что этот контракт заключён на фоне недавней критики со стороны надзорных органов. В середине мая 2025 года прокуратура Башкирии объявляла предостережение главе фонда капремонта Павлу Сафонову из-за задержек с проведением торгов. На тот момент в республике планировалось отремонтировать крыши в 222 домах, но конкурсы так и не были объявлены. Позже, в конце мая и июне, регоператор всё же определил подрядчиков для работ более чем в 210 домах.

Подрядчик, ООО «Регион Сервис», — компания с долгой историей, зарегистрированная в Уфе ещё в 2001 году. По данным за 2024 год, её выручка составила 473 млн рублей, а чистая прибыль — 4,7 млн.

Часто задаваемые вопросы
Каковы общие масштабы программы капремонта крыш в Башкирии на 2025 год?
Согласно актуализированному краткосрочному плану, в 2025 году в Башкирии запланирован ремонт кровли в 271 многоквартирном доме. Эта цифра отличается от ранее озвученной прокуратурой (222 дома). Ремонт крыш является частью более масштабной программы капитального ремонта, в рамках которой в 653 домах будет выполнено 700 видов различных работ, включая ремонт фасадов, замену лифтов и обновление инженерных систем.
Как финансируются эти работы, помимо взносов собственников?
Финансирование капитального ремонта в республике осуществляется по смешанной модели. Помимо взносов собственников жилья, значительную поддержку оказывает бюджет республики, особенно в муниципалитетах с небольшим количеством многоквартирных домов, где собираемых средств недостаточно. Эта программа софинансирования была запущена по инициативе главы Башкортостана.

Для иллюстрации, в 2024 году на ремонт 136 домов было выделено 675 млн руб., из которых 451 млн руб. поступил из казны республики. Кроме того, для увеличения фонда капремонта, с мая 2025 года в регионе были повышены минимальные размеры взносов, что, по прогнозам, позволит ежегодно пополнять фонд на 2,9 млрд руб.
Какие современные технологии и материалы применяются при ремонте?
При проведении работ используются современные материалы и технологии, выбор которых зависит от типа крыши.

Для плоских крыш часто применяют ПВХ-мембраны и наплавляемые рулонные материалы. Используются и более технологичные решения, такие как "дышащие" материалы (например, Унифлекс ВЕНТ), которые позволяют отводить водяные пары и могут укладываться без демонтажа старого покрытия.

Для скатных крыш проводится ремонт стропильной системы и замена кровельного покрытия на такие материалы, как профнастил или металлочерепица.

Подрядчики обязаны предоставлять пятилетнюю гарантию на выполненные работы.
Как осуществляется контроль за качеством и сроками выполнения работ?
В Башкирии внедрена многоуровневая система контроля за ходом капитального ремонта.

Онлайн-мониторинг: на объектах устанавливаются камеры, позволяющие следить за ходом работ в круглосуточном режиме. Трансляция доступна всем желающим на официальном сайте регионального оператора.

Общественная приемка: В состав комиссии по приемке выполненных работ входят не только представители заказчика и администрации, но и сами жители дома, а также представители управляющих компаний.
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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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