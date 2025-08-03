В Башкирии определили подрядчика для капремонта крыш в 24 домах на 250 млн рублей

Региональный оператор капремонта в Башкирии определился с подрядчиком для ремонта крыш в 24 домах — контракт на 250 млн рублей получит уфимская компания «Регион Сервис», пишет РБК-Уфа. Фирма оказалась единственным участником аукциона и выполнит работы по начальной максимальной цене.
Деньги, собранные с собственников жилья и дополненные муниципальной поддержкой, распределят по нескольким населённым пунктам. Все работы должны быть завершены до 26 декабря 2025 года.
География ремонта:
- Уфа: 10 домов за 102,2 млн рублей. Самый дорогой объект — дом №40 по улице Цюрупы, на его крышу выделено 15,7 млн.
- Уфимский район: 7 домов за 48,2 млн рублей.
- Дюртюли: 2 дома за 39,4 млн рублей.
- Стерлитамак: 2 дома за 30,1 млн рублей.
- Бирск: 2 дома за 18,2 млн рублей.
- Белорецк: 1 дом за 11,8 млн рублей.
Примечательно, что этот контракт заключён на фоне недавней критики со стороны надзорных органов. В середине мая 2025 года прокуратура Башкирии объявляла предостережение главе фонда капремонта Павлу Сафонову из-за задержек с проведением торгов. На тот момент в республике планировалось отремонтировать крыши в 222 домах, но конкурсы так и не были объявлены. Позже, в конце мая и июне, регоператор всё же определил подрядчиков для работ более чем в 210 домах.
Подрядчик, ООО «Регион Сервис», — компания с долгой историей, зарегистрированная в Уфе ещё в 2001 году. По данным за 2024 год, её выручка составила 473 млн рублей, а чистая прибыль — 4,7 млн.
Для иллюстрации, в 2024 году на ремонт 136 домов было выделено 675 млн руб., из которых 451 млн руб. поступил из казны республики. Кроме того, для увеличения фонда капремонта, с мая 2025 года в регионе были повышены минимальные размеры взносов, что, по прогнозам, позволит ежегодно пополнять фонд на 2,9 млрд руб.
Для плоских крыш часто применяют ПВХ-мембраны и наплавляемые рулонные материалы. Используются и более технологичные решения, такие как "дышащие" материалы (например, Унифлекс ВЕНТ), которые позволяют отводить водяные пары и могут укладываться без демонтажа старого покрытия.
Для скатных крыш проводится ремонт стропильной системы и замена кровельного покрытия на такие материалы, как профнастил или металлочерепица.
Подрядчики обязаны предоставлять пятилетнюю гарантию на выполненные работы.
Онлайн-мониторинг: на объектах устанавливаются камеры, позволяющие следить за ходом работ в круглосуточном режиме. Трансляция доступна всем желающим на официальном сайте регионального оператора.
Общественная приемка: В состав комиссии по приемке выполненных работ входят не только представители заказчика и администрации, но и сами жители дома, а также представители управляющих компаний.