В Башкирии определили подрядчика для капремонта крыш в 24 домах на 250 млн рублей

Уфимская компания «Регион Сервис» выиграла аукцион на капитальный ремонт крыш в шести городах и районах Башкирии. Сумма контракта составила 250 млн рублей, которые пойдут на обновление 24 многоквартирных домов.

Региональный оператор капремонта в Башкирии определился с подрядчиком для ремонта крыш в 24 домах — контракт на 250 млн рублей получит уфимская компания «Регион Сервис», пишет РБК-Уфа. Фирма оказалась единственным участником аукциона и выполнит работы по начальной максимальной цене.

Деньги, собранные с собственников жилья и дополненные муниципальной поддержкой, распределят по нескольким населённым пунктам. Все работы должны быть завершены до 26 декабря 2025 года.

География ремонта:

Уфа: 10 домов за 102,2 млн рублей. Самый дорогой объект — дом №40 по улице Цюрупы, на его крышу выделено 15,7 млн.

Уфимский район: 7 домов за 48,2 млн рублей.

Дюртюли: 2 дома за 39,4 млн рублей.

Стерлитамак: 2 дома за 30,1 млн рублей.

Бирск: 2 дома за 18,2 млн рублей.

Белорецк: 1 дом за 11,8 млн рублей.

Примечательно, что этот контракт заключён на фоне недавней критики со стороны надзорных органов. В середине мая 2025 года прокуратура Башкирии объявляла предостережение главе фонда капремонта Павлу Сафонову из-за задержек с проведением торгов. На тот момент в республике планировалось отремонтировать крыши в 222 домах, но конкурсы так и не были объявлены. Позже, в конце мая и июне, регоператор всё же определил подрядчиков для работ более чем в 210 домах.

Подрядчик, ООО «Регион Сервис», — компания с долгой историей, зарегистрированная в Уфе ещё в 2001 году. По данным за 2024 год, её выручка составила 473 млн рублей, а чистая прибыль — 4,7 млн.