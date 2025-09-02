В Башкирии оформили 509,2 тыс. заявок на самозапрет кредитов за полгода

Более полмиллиона жителей Башкирии теперь находятся под защитой от внезапных займов и действий аферистов. Такими цифрами поделилось Объединенное кредитное бюро, подведя итоги полугодия работы нового сервиса.
За шесть месяцев в республике было подано более 509 тысяч обращений на установку самозапрета на кредиты. Активность граждан оказалась настолько высокой, что регион уверенно занял четвертую строчку в общероссийском рейтинге, пропустив вперед лишь Москву, Подмосковье и Питер.
Правда, не все оказались тверды в своем решении. Около 40,6 тысячи человек позже передумали и отозвали свои запреты.
В масштабах всей страны тенденция схожая. Россияне оформили 14,7 миллиона таких стоп-листов. При этом на отмену ограничений подали заявки 890 тысяч граждан.