В Башкирии объявили охоту на косолапых

Башкирские власти решили стимулировать охотников денежными премиями после роста популяции медведей в регионе. Об этом стало известно в ходе совещания в Минприроды республики.

За добычу каждого медведя или волка охотники получат по 10 тысяч рублей премии. Такое решение приняли из-за того, что квоты на отстрел диких животных в последние годы осваиваются плохо. Охота на медведя составляет лишь 9,9% от лимита против прежних 15,3%.

Министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов подтвердил стабильный прирост численности диких зверей. С мая жители республики стали чаще делиться видео и фото медведей, которые свободно гуляют по городским улицам.

Местные винят в проблеме не рост популяции, а туристический бум. Отдыхающие массово заполняют леса и горы, вытесняя косолапых из привычных мест обитания. Звери ищут пищу в мусорных баках и осваивают новые территории рядом с человеком.

Лесничие называют три основные причины выхода животных к людям: нехватка корма в лесу, застройка их территорий и поиск молодыми особями собственных участков. Особенно опасны голодные медведицы с медвежатами, которые агрессивно защищают потомство.