В Башкирии объявили охоту на косолапых

©нацпарк "Башкирия"
Башкирские власти решили стимулировать охотников денежными премиями после роста популяции медведей в регионе. Об этом стало известно в ходе совещания в Минприроды республики.
За добычу каждого медведя или волка охотники получат по 10 тысяч рублей премии. Такое решение приняли из-за того, что квоты на отстрел диких животных в последние годы осваиваются плохо. Охота на медведя составляет лишь 9,9% от лимита против прежних 15,3%.
Министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов подтвердил стабильный прирост численности диких зверей. С мая жители республики стали чаще делиться видео и фото медведей, которые свободно гуляют по городским улицам.
Местные винят в проблеме не рост популяции, а туристический бум. Отдыхающие массово заполняют леса и горы, вытесняя косолапых из привычных мест обитания. Звери ищут пищу в мусорных баках и осваивают новые территории рядом с человеком.
Лесничие называют три основные причины выхода животных к людям: нехватка корма в лесу, застройка их территорий и поиск молодыми особями собственных участков. Особенно опасны голодные медведицы с медвежатами, которые агрессивно защищают потомство.
Сколько медведей обитает в Башкирии сейчас?
По данным News-Bash за 2025 год, популяция медведей в Башкирии достигла рекордных 2600 особей — максимума за всю историю наблюдений. Это значительный рост по сравнению с 2,3 тысячи особей, которые насчитывались в 2023 году.
Сколько людей пострадало от медведей в 2025 году?
За первую половину 2025 года косолапые хищники уже трижды атаковали местных жителей, причем все пострадавшие получили серьезные увечья. Самый трагический случай произошел в Абзелиловском районе, где 70-летний мужчина скончался от множественных ран после встречи с медведем. Ранее весной пострадали жители Баймакского и Бурзянского районов.
Когда медведи наиболее агрессивны?
Наиболее частые нападения происходят в период весенней спячки, когда медведи пробуждаются и ищут пищу. Также медведи опасны зимой, в предзимье после неурожайного лета и весной-летом в период гона. Самцы медведей могут проявлять агрессию в течение брачного сезона, когда они защищают свои территории.
Почему медведей стало больше?
Причина роста медвежьей популяции кроется в провальной охотничьей политике региона. За последние три сезона охотники освоили лишь 9,9% квот на отстрел медведей против прежних 15,3%. Также сыграло роль ужесточение законодательства в сфере охраны животных и противодействия браконьерству. Из 83,6 тысячи зарегистрированных стрелков активно промышляют только 34%, остальных отпугивают высокие цены на путевки и давление зоозащитников.
Можно ли убежать от медведя?
От медведя нельзя убежать, в рывке он развивает скорость до 50 км/ч. Если убегать от медведя на открытой местности, то надежда только на чудо, на то, что медведя что-то отвлечет. При встрече с медведем нельзя убегать от него, так как это может возбудить его инстинкт преследования.
Что делать при встрече с медведем?
При встрече с медведем нужно остановиться, сохранять спокойствие и оценить ситуацию. Говорите с медведем уверенным тоном, это может успокоить его. Не кричите и не бросайте ничего в медведя — это может спровоцировать нападение. Осторожно попытайтесь увеличить расстояние, не сводя глаз с медведя, отступайте назад, не поворачивайтесь спиной. Если медведь агрессивен, нужно крикнуть на него, смотреть прямо в глаза, постараться выглядеть больше, поднимите руки вверх.
Помогает ли лазание по деревьям?
Бурые медведи прекрасно лазают по деревьям, поэтому спастись таким образом не получится. В крайнем случае, можно спастись от медведя на дереве, если успеете на него забраться — взрослый крупный медведь из-за своего веса уже не сможет залезть на высокое дерево.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
Задать вопрос