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В Башкирии объявили охоту на косолапых

©нацпарк "Башкирия"

Башкирские власти решили стимулировать охотников денежными премиями после роста популяции медведей в регионе. Об этом стало известно в ходе совещания в Минприроды республики.

За добычу каждого медведя или волка охотники получат по 10 тысяч рублей премии. Такое решение приняли из-за того, что квоты на отстрел диких животных в последние годы осваиваются плохо. Охота на медведя составляет лишь 9,9% от лимита против прежних 15,3%.

Министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов подтвердил стабильный прирост численности диких зверей. С мая жители республики стали чаще делиться видео и фото медведей, которые свободно гуляют по городским улицам.

Местные винят в проблеме не рост популяции, а туристический бум. Отдыхающие массово заполняют леса и горы, вытесняя косолапых из привычных мест обитания. Звери ищут пищу в мусорных баках и осваивают новые территории рядом с человеком.

Лесничие называют три основные причины выхода животных к людям: нехватка корма в лесу, застройка их территорий и поиск молодыми особями собственных участков. Особенно опасны голодные медведицы с медвежатами, которые агрессивно защищают потомство.

Сколько медведей обитает в Башкирии сейчас?
Сколько людей пострадало от медведей в 2025 году?
Когда медведи наиболее агрессивны?
Почему медведей стало больше?
Можно ли убежать от медведя?
Что делать при встрече с медведем?
Помогает ли лазание по деревьям?
медведи в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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