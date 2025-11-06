В Башкирии объявили об опасности атаки БПЛА и закрыли аэропорт

Утром 6 ноября жителям Башкирии разослали экстренное предупреждение о возможной атаке дронов. Людям рекомендовали срочно покинуть открытые участки и не подходить к окнам. Аэропорт Уфы временно приостановил работу.

Утром 6 ноября власти Башкирии объявили режим беспилотной опасности на территории всей республики. Председатель Госкомитета по ЧС Кирилл Первов через официальные каналы призвал граждан покинуть открытые участки улиц и не приближаться к окнам в помещениях. Небо над Уфой закрыли — аэропорт ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Жители республики получили массовую SMS-рассылку от регионального МЧС с предупреждением о потенциальной угрозе. Спасатели рекомендовали соблюдать максимальную бдительность и следовать инструкциям служб безопасности. Подобные оповещения стали регулярной практикой — система РСЧС автоматически рассылает сообщения при фиксации полётов БПЛА над субъектами РФ.

Тревога случилась через два дня после реальной атаки на промышленный комплекс Стерлитамака. Ночью 4 ноября два беспилотника попытались ударить по нефтехимическому заводу города, но оба были сбиты силами Минобороны и службами безопасности предприятий. Обломки дронов упали в промзоне вспомогательного цеха водоочистки, где в тот момент работали пять человек — никто не пострадал.

Та ночная атака стала частью массированного удара по российским регионам — всего системы ПВО уничтожили 85 беспилотников. Больше всего дронов отразили над Воронежской областью (40 штук), Нижегородской (20) и Белгородской (10). Над Башкортостаном перехватили два аппарата, но их обломки вызвали взрыв и частичное обрушение здания на заводе.

Весной 2025 года российские регионы столкнулись с ещё более масштабными атаками беспилотников. В марте было сбито более 340 дронов, значительная часть из которых направлялась в сторону столичного региона.

Башкирские власти разработали систему реагирования на угрозы с воздуха. С сентября 2025 года при опасности атаки беспилотников в республике полностью отключают мобильный интернет у всех жителей одновременно — предугадать точное место удара дронов невозможно, поэтому связь блокируют повсеместно. Министр цифрового развития Башкирии Геннадий Разумикин подтвердил, что в трёх последних случаях угрозы интернет отключали именно по всей территории республики.