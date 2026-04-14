0
5 часов
Новости

В Башкирии объявили масштабный субботник: предприятиям разрешат отпускать сотрудников раньше

Правительство Башкирии на оперативном совещании 14 апреля напомнило о проведении масштабного субботника на всей территории республики. Инициативу поддержал глава Башкортостана Радий Хабиров, сообщает пресс-служба правительства.
©администрация Уфы

На совещании Хабиров раскритиковал состояние федеральных трасс и потребовал привлечь к ответственности тех, кто отвечает за их уборку. Отдельно он похвалил два города на юге республики — Ишимбай и Салават, которые посетил накануне.

«По трассам — безобразие, взбодрите тех, кто не убрал федеральные трассы. В эти выходные был в Ишимбае и Салавате — главы, молодцы, чисто, было приятно, не ожидал, чистые города. Не надо стесняться, предприятия должны выводить людей — люди кидали мусор, пусть убирают. К середине апреля наши города и сёла должны быть чище», — заявил Хабиров.

Руководителям предприятий глава республики предложил конкретный механизм: отпускать работников на два часа раньше, чтобы те могли навести порядок в своих районах. Это позволит охватить уборкой жилые кварталы и общественные пространства.

Напомним, общереспубликанский субботник в Башкирии пройдёт 18 апреля. В Уфе масштабные работы по благоустройству запланированы на 25 апреля.

В Стерлитамаке уборка продлится до 10 мая в рамках акции «Зелёная Башкирия». Первый городской субботник в городе уже прошёл — в нём участвовали около двух тысяч человек.

По данным министра природопользования и экологии республики Нияза Фазылова, в 2025 году в Башкирии прошло более 20 тысяч экологических акций. Пять лет подряд регион входит в топ-5 рейтинга по итогам Всероссийской акции «Вода России».

0
01.04.2026
Новости

Воздух в Уфе три дня подряд не укладывался в норму: где дышать опаснее всего

В уфимском воздухе с 27 по 29 марта Башгидрометцентр зафиксировал превышения допустимых концентраций пыли и токсичных веществ сразу на нескольких улицах города.
0
31.03.2026
Новости

В трёх городах Башкирии зафиксировали повышенное загрязнение воздуха

ФГБУ «Башкирское УГМС» зафиксировало повышенное загрязнение атмосферы в Уфе, Стерлитамаке и Салавате по итогам февраля 2026 года.
0
07.03.2026
Новости

В Башкирии суд запретил Росприроднадзору закрывать мусорный полигон под Бирском

18-й арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции: вывести из эксплуатации первую очередь полигона ТКО под Бирском нельзя.
0
27.02.2026
Новости

В городе Башкирии ввели особый режим из-за загрязнения воздуха

В Стерлитамаке с вечера 27 февраля действует режим неблагоприятных метеоусловий — предприятия обязаны ограничить выбросы в атмосферу.
-1
13.02.2026
Новости

Росстат включил башкирский Салават в список городов с экстремальным загрязнением воздуха

Росстат опубликовал данные об экологической обстановке в России за 2025 год. Салават оказался в списке городов, где фиксировались случаи экстремально высокого загрязнения атмосферы, преимущественно сероводородом.
0
29.01.2026
Новости

Статистика раскрыла город с самым грязным воздухом в Башкирии

По данным Башгидромета за 2025 год, больше всего превышений норм ПДК зафиксировано в Салавате (222 случая). Далее следуют Стерлитамак и Уфа.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.