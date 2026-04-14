В Башкирии объявили масштабный субботник: предприятиям разрешат отпускать сотрудников раньше

Правительство Башкирии на оперативном совещании 14 апреля напомнило о проведении масштабного субботника на всей территории республики. Инициативу поддержал глава Башкортостана Радий Хабиров, сообщает пресс-служба правительства.

На совещании Хабиров раскритиковал состояние федеральных трасс и потребовал привлечь к ответственности тех, кто отвечает за их уборку. Отдельно он похвалил два города на юге республики — Ишимбай и Салават, которые посетил накануне.

«По трассам — безобразие, взбодрите тех, кто не убрал федеральные трассы. В эти выходные был в Ишимбае и Салавате — главы, молодцы, чисто, было приятно, не ожидал, чистые города. Не надо стесняться, предприятия должны выводить людей — люди кидали мусор, пусть убирают. К середине апреля наши города и сёла должны быть чище», — заявил Хабиров.

Руководителям предприятий глава республики предложил конкретный механизм: отпускать работников на два часа раньше, чтобы те могли навести порядок в своих районах. Это позволит охватить уборкой жилые кварталы и общественные пространства.

Напомним, общереспубликанский субботник в Башкирии пройдёт 18 апреля. В Уфе масштабные работы по благоустройству запланированы на 25 апреля.

В Стерлитамаке уборка продлится до 10 мая в рамках акции «Зелёная Башкирия». Первый городской субботник в городе уже прошёл — в нём участвовали около двух тысяч человек.

По данным министра природопользования и экологии республики Нияза Фазылова, в 2025 году в Башкирии прошло более 20 тысяч экологических акций. Пять лет подряд регион входит в топ-5 рейтинга по итогам Всероссийской акции «Вода России».