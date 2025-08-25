Главная » Новости
В Башкирии объявили эко-тревогу из-за массового мора рыбы

В Уфе река Уфимка покрылась мёртвой рыбой в районе переправы «Сипайлово». Это уже третий подобный инцидент в Башкирии за последнее время.
Берег реки Уфимки в районе переправы «Сипайлово» усыпан мертвой рыбой. Видео с места происшествия опубликовали очевидцы. Пока неизвестно, что стало причиной замора и представляет ли загрязнение опасность для людей.

Об этом сообщает редакция UTV, которая уже направила запросы в Минэкологии и Росприроднадзор Башкирии. На момент публикации ответы от ведомств не поступили.

Это уже третий случай массовой гибели рыбы в регионе за последний месяц. В двух других ситуациях причины либо уже установлены, либо на них указывают местные жители.

Альшеевский район. Прокуратура признала, что реку Тюлянь загрязнил сахарный завод «Раевсахар». Из-за сброса сточных вод в реке погибли водные биоресурсы. Возбуждено уголовное дело о загрязнении вод.

Хайбуллинский район. На реке Таналык жители связывают гибель рыбы с деятельностью Уральской горно-металлургической компании. По их мнению, в воду попадают сернистые отходы с месторождения «Юбилейное».

