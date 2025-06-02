В Башкирии объявили дополнительный выходной на Курбан-байрам

В республике Башкортостан власти установили нерабочий день в честь мусульманского праздника Курбан-байрам, который отмечается 6 июня 2025 года.

Согласно официальной информации, первая неделя июня станет сокращённой. Работать башкортостанцам придётся только три дня — со 2 по 4 число. В четверг, 5 июня, продолжительность рабочего времени уменьшат на час. Пятница станет праздничным днём в связи с Курбан-байрамом. Вместе с субботой и воскресеньем это обеспечит трёхдневные каникулы для сотрудников, работающих по стандартному графику пять дней в неделю.