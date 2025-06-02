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В Башкирии объявили дополнительный выходной на Курбан-байрам

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В республике Башкортостан власти установили нерабочий день в честь мусульманского праздника Курбан-байрам, который отмечается 6 июня 2025 года.

Согласно официальной информации, первая неделя июня станет сокращённой. Работать башкортостанцам придётся только три дня — со 2 по 4 число. В четверг, 5 июня, продолжительность рабочего времени уменьшат на час. Пятница станет праздничным днём в связи с Курбан-байрамом. Вместе с субботой и воскресеньем это обеспечит трёхдневные каникулы для сотрудников, работающих по стандартному графику пять дней в неделю.

выходные в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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