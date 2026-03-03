В Башкирии обещают поднять среднюю зарплату на 11,4% к концу года

Министр труда Башкирии Ольга Кабанова заявила о планах повысить среднюю зарплату в республике на 11,4% к концу 2026 года. При этом регион теряет позиции в зарплатных рейтингах ПФО и России.

Министр семьи, труда и соцзащиты Башкирии Ольга Кабанова на расширенном заседании коллегии ведомства обозначила ключевой ориентир — среднемесячная зарплата в республике должна вырасти не менее чем на 11,4% до конца текущего года. По словам главы ведомства, в 2025 году показатель вырос на 10% и достиг 74,4 тысячи рублей. Реальная заработная плата с поправкой на инфляцию выросла на 1,3%.

Башкирия теряет позиции в рейтингах ПФО и РФ

Между тем позиции региона в зарплатных рейтингах снизились. В Приволжском федеральном округе Башкирия опустилась на седьмую строчку — с третьего места в 2022 году и четвёртого в 2023-м. В общероссийском рейтинге республика опустилась с 39-й на 48-ю позицию. Для исправления ситуации Кабанова поручила до 1 июля подготовить дорожную карту с конкретными предложениями по повышению доходов жителей республики.

МРОТ и нацпроект «Кадры» в 2026 году

По данным Министерства семьи, труда и соцзащиты населения РБ, за январь — сентябрь 2025 года средняя заработная плата в Башкортостане составляла 72,2 тысячи рублей, что на 11,1% больше аналогичного периода 2024 года. Рост оплаты труда связан с мерами содействия занятости в рамках национального проекта «Кадры». С 1 января 2026 года минимальная заработная плата в Башкирии составляет 28 637,3 рубля, а с учётом уральского коэффициента — 32 933 рубля, сообщает ИА «Башинформ».

Отставание от среднероссийских показателей

По данным Башстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Башкирии за январь — ноябрь 2025 года достигла 72 225 рублей, при этом реальная зарплата за 11 месяцев выросла на 1,5%. Общероссийский показатель за десять месяцев 2025 года составил 96,6 тысячи рублей — на 24 тысячи больше башкирского, а темпы роста по стране достигли 14,4% против 10,8% в республике. Для сравнения: по итогам 2024 года средняя зарплата в регионе росла быстрее — на 18,3%, составив 67,5 тысячи рублей, сообщает Росстат.

Сколько реально зарабатывают жители Башкирии?

Средняя зарплата не отражает доходов большинства жителей. Более трети работающих в Башкирии получают менее 45 тысяч рублей, а зарплату выше 200 тысяч имеют лишь 2,7% работников. Медианная зарплата — более точный индикатор — в ноябре 2025 года составила 60,6 тысячи рублей, сообщает Башстат.