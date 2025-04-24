В Башкирии объем ввода жилья упал на 46% в первом квартале 2025 года

Наибольшее падение зафиксировано в январе — минус 65,3%

В Башкирии резко упали объемы строительства жилья. За первый квартал 2025 года в регионе ввели всего 478,6 тыс. кв. м — на 46% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает Башстат.

Начало года оказалось провальным — в январе показатели рухнули на 65,3%. Февраль принес небольшой рост (+7,4%), но в марте снова спад — введено 175,8 тыс. кв. м, что на 8,7% ниже прошлогоднего значения.

Хуже всего дела у девелоперов — они сдали всего 14,3 тыс. кв. м, это в 10,7 раза меньше, чем год назад. Индивидуальное строительство просело на 22,2% (с 597,2 до 464,3 тыс. кв. м).

В итоге новых квартир в республике стало вдвое меньше — 4,2 тысячи вместо 8,6 тысяч в начале 2024 года.