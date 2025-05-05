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В Башкирии никто не хочет покупать санаторий у озера

©ГИС "Торги"

В Башкирии снова пытаются продать санаторий «Талкас» — на этот раз ещё дешевле. РБК Уфа сообщает, что здравницу на берегу живописного озера выставили на торги за 86,8 млн рублей.

А это на целых 0,5% меньше, чем в январе. Тогда курорт никто не захотел покупать даже за 87,3 млн рублей.

Новому владельцу достанется всё — от зданий и оборудования до заборов и прогулочных тропинок. Полный комплект. Хочешь — лечи людей, хочешь — устраивай резиденцию для друзей.

Аукцион назначен на 10 июня. Сейчас санаторий принадлежит «Башфармации» — его передали аптечной сети в 2018 году в ходе реорганизации.

Баймакский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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