В Башкирии снова пытаются продать санаторий «Талкас» — на этот раз ещё дешевле. РБК Уфа сообщает, что здравницу на берегу живописного озера выставили на торги за 86,8 млн рублей.

А это на целых 0,5% меньше, чем в январе. Тогда курорт никто не захотел покупать даже за 87,3 млн рублей.

Новому владельцу достанется всё — от зданий и оборудования до заборов и прогулочных тропинок. Полный комплект. Хочешь — лечи людей, хочешь — устраивай резиденцию для друзей.

Аукцион назначен на 10 июня. Сейчас санаторий принадлежит «Башфармации» — его передали аптечной сети в 2018 году в ходе реорганизации.