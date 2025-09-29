0
6 часов
Новости

В Башкирии не стало главврача больницы №1 Сергея Иванова

В Башкирии скончался главврач ГКБ №1 города Октябрьского Сергей Иванов. Он руководил медучреждением почти 10 лет и отдал медицине более 30 лет жизни.
главврач октябрьской больницы сергей иванов
©t.me/DrRakhmatullin

Республиканская медицина лишилась одного из своих опытных руководителей. В Башкирии на 60-м году жизни скончался главврач ГКБ №1 города Октябрьского Сергей Иванов. О его кончине сегодня утром рассказал глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.

Иванов возглавлял больницу с 2015 года. Всего несколько месяцев назад, в феврале, ему исполнилось 59 лет. Коллеги описывают его как человека с большим сердцем и душой, отмечая его дипломатичность и умение находить выход из самых непростых ситуаций, создавая в коллективе атмосферу доверия.

Сергей Петрович посвятил медицине более трех десятилетий. Карьеру он начал в 1990 году с должности хирурга в медсанчасти «Автоприбор» в том же Октябрьском.

Затем последовал уверенный карьерный рост. В начале 2000-х он стал заместителем главврача в ГКБ №1, в 2009-м возглавил ГКБ №2, а через три года вернулся в «первую» городскую на должность зама по медобслуживанию населения. В итоге он руководил этим учреждением последние 10 лет.

За свой многолетний труд Сергей Иванов был отмечен множеством наград. Он носил звание «Заслуженный врач Республики Башкортостан», а также был награждён орденами Пирогова и Салавата Юлаева.

