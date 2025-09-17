В Башкирии назвали самый опасный город по смертям от наркотиков

Уфа стала эпицентром наркоотравлений в Башкирии — на столицу пришлось более 77% всех случаев за год. Почти половина инцидентов заканчивается летально.

Каждое второе отравление запрещёнкой в Башкирии — смертельное. Согласно актуальным данным Роспотребнадзора, Уфа окончательно закрепила за собой статус наркотической столицы региона.

За восемь месяцев этого года в республике зафиксировали 145 случаев тяжёлых интоксикаций. Из них 112 пришлись на Уфу, что составляет более 77% от общего числа.

Печальная арифметика показывает, что 71 человек из 145 так и не дождался помощи врачей.

При этом чиновники пытаются найти в отчётах позитив. Они рапортуют, что в целом по региону показатели вроде как снижаются: общее число отравлений упало на 19%, а смертность — почти на 30% по сравнению с прошлым годом.

На фоне столицы остальные города выглядят почти паиньками. В Стерлитамаке — шесть случаев, в Нефтекамске и Салавате — по три.

Параллельно с наркотической бедой в регионе существует и другая. По данным СМИ за семь месяцев 2025 года, от отравлений алкоголем в Башкирии умерли 97 человек — это даже больше, чем от наркотиков за аналогичный период.