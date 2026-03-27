В Башкирии назвали самые высокооплачиваемые вахтовые профессии первого квартала 2026 года

Строители, бурильщики и водители спецтехники — за три месяца спрос на них в республике заметно вырос. Предлагаемые зарплаты превышают средний уровень по региону.
В Башкирии в январе–марте 2026 года значительно увеличился спрос на вахтовых работников. Такие данные приводят аналитики платформы «Авито Работа».

Первое место по приросту вакансий заняли операторы тяжёлой техники: предложений для них стало больше на 68%, а работодатели готовы платить в среднем 91 506 рублей в месяц. Эти специалисты востребованы прежде всего на строительных площадках и промышленных объектах.

На втором месте — бурильщики: число открытых позиций для них выросло на 67%, а предлагаемый доход достиг 175 763 рублей. Высокий спрос на них связан с развитием проектов в добывающем секторе экономики.

Замыкают тройку лидеров строители — прирост вакансий составил 43%, а средняя зарплата достигла 186 657 рублей. По данным аналитиков, строители и бурильщики получают одни из самых высоких зарплат среди всех вахтовых специальностей в рейтинге.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал массовый отъезд жителей республики на вахтовые заработки. В качестве альтернативы он предложил рассмотреть трудоустройство на крупные местные предприятия — Уфимское моторостроительное производственное объединение и Туймазинский завод автобетоновозов. Предложение вызвало дискуссию из-за разницы в зарплатах.

В 2025 году в Башкирии зафиксировали нехватку кадров в секторе ЖКХ: компании подняли зарплатные предложения на 39% — до 65 082 рублей, а спрос на специалистов за год вырос в 2,3 раза (на 127%).

По данным Башстата, среднемесячная номинальная зарплата в республике за январь–ноябрь 2025 года составила 72,2 тысячи рублей — на 10,4% выше показателя предыдущего года. В сфере добычи полезных ископаемых средний заработок превышает 100 тысяч рублей.

По данным РИА Новости от 27 февраля 2026 года, совместное исследование «Авито Работы» и «Нетологии» на общероссийском уровне показало рост спроса на бурильщиков на 57%, а предлагаемые зарплаты достигли 200 тысяч рублей.

