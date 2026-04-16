В Башкирии назвали районы, где умирают чаще всего

Правительство Башкирии утвердило программу здоровьесбережения на 2026–2030 годы. В сопроводительных документах раскрыта статистика смертности по районам за 2024 год — с рейтингом худших и лучших муниципалитетов.

В Башкирии определили районы с наибольшей и наименьшей смертностью по результатам 2024 года. Данные опубликованы в рамках принятой властями пятилетней программы здоровьесбережения.

Общий показатель смертности по республике составил 12,6 случая на тысячу жителей. Для сравнения: годом ранее цифра была ниже — 11,7. Среднее значение по Приволжскому федеральному округу — 13,6, по стране в целом — 12,5.

Антилидерами стали десять районов. Наибольший коэффициент зафиксирован в Миякинском и Бижбулякском (по 19,6), Аургазинском (19,5), Балтачевском (19,1), Бураевском (19,0), Гафурийском (18,8), Ермекеевском (18,6), Стерлибашевском (18,4), Кугарчинском (18,3) и Архангельском (18,2) районах.

Самые благополучные показатели — в Уфимском районе (9,1) и самой Уфе (10,0), а также в Октябрьском и Нефтекамске (по 10,5), Стерлитамаке (10,7), Бурзянском (11,1), Иглинском (12,3) районах и Салавате (12,4).

При этом в целом по республике фиксируется позитивная тенденция: с 2020 по 2024 год смертность удалось сократить на 15%.

Напомним, на начало 2025 года население Башкирии составило чуть более 4 миллионов человек. За год, по данным Росстата, республика потеряла около 18,3 тысячи жителей (по данным региональной программы — 22 тысячи, с учётом миграции).

За одиннадцать месяцев 2024 года естественная убыль населения Башкирии составила 16,5 тысячи человек — в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Число умерших выросло на 8%: с 43,5 до 46,96 тысячи человек, сообщает Башстат.

В 2025 году в республике зафиксировано 184 смертельных случая от острого отравления спиртосодержащей продукцией — на 18% больше, чем в 2024 году. Коэффициент смертности от алкоголя вырос с 3,8 до 4,6 на 100 тысяч населения.