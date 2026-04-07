В Башкирии назвали отрасли с зарплатой выше 100 тысяч рублей

Башкортостанстат опубликовал данные о среднемесячных зарплатах по отраслям за январь 2026 года. В тройке лидеров — добыча полезных ископаемых, IT и финансы. Меньше всех получают работники общепита и гостиниц.
кошелек с пятитысячными купюрами
В апреле 2026 года Башкортостанстат представил отраслевой срез зарплат за январь текущего года. Данные показывают, кто в республике зарабатывает больше всех, а кому приходится рассчитывать на минимум.

Первенство удерживает горнодобывающая промышленность: средний заработок в отрасли достиг 109 982 рублей — на 6,1% выше январских показателей 2025 года. Немного уступают горнодобытчикам специалисты в сфере информационных технологий и связи с доходом 106 152 рубля (рост — 116,7%) и финансового сектора — 104 285 рублей с приростом в 123,4%.

Выше среднереспубликанского уровня зарабатывают в научно-технической и профессиональной деятельности — 89 105 рублей — и в обрабатывающих производствах — 85 323 рубля. Рекордный темп роста — у автомобилестроителей: их зарплаты выросли на 64,9% к январю 2025 года и достигли 80 870 рублей.

Замыкают рейтинг — работники гостиниц и общественного питания: их средняя зарплата составляет 46 748 рублей.

По итогам 2025 года средняя зарплата в Башкортостане достигла 74,4 тысячи рублей — плюс 10% к предыдущему году. Эту цифру на заседании Госсобрания — Курултая РБ привёл премьер-министр республики Андрей Назаров.

В марте 2026 года премьер-министр Башкирии Андрей Назаров утвердил долгосрочный бюджетный прогноз до 2042 года: по нему средняя зарплата в регионе в 2026 году должна составить 84,7 тысячи рублей, что на 11,4% выше уровня 2025 года. Вместе с тем темпы роста зарплат в Башкирии за 2025 год стали самыми низкими в Приволжском федеральном округе.

Добывающая отрасль Башкирии перешагнула отметку 100 тысяч рублей среднего заработка ещё в конце 2025 года. Тогда же среднемесячная номинальная зарплата в республике за январь–ноябрь 2025 года равнялась 72,2 тысячи рублей — на 10,4% выше уровня предыдущего года.

С 1 января 2026 года МРОТ в Башкирии вырос более чем на 20% к уровню 2025 года и установлен в бюджетной сфере на уровне 31 156 рублей, в коммерческих организациях — 32 933 рубля.

