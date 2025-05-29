Главная » Новости
39

В Башкирии назвали города с самым грязным и чистым воздухом

©youtube

Башгидрометцентр опубликовал апрельский рейтинг самых задымленных городов республики. И сюрприз-сюрприз — лидером снова стала Уфа.

Столица Башкирии набрала целых 23 случая превышения нормы загрязнения. Чаще всего горожане дышали обычной пылью (13 раз), но для разнообразия в меню добавили изопропилбензол (6 раз), сероводород (3) и оксид углерода на десерт.

«Серебро» досталось Салавату с 11 случаями. Там местные жители наслаждались этилбензолом 8 раз, фенолом дважды и пылью разок для галочки.

«Бронза» у Стерлитамака — тут приборы ловили изопропилбензол 8 раз, ксилолы пару раз, этилбензол и пыль по разу. Скромненько, но стабильно.

А вот жители Благовещенска и Туймазов всё ещё живут в параллельной вселенной — у них за весь апрель не зафиксировали ни одного случая загрязнения. Видимо, там воздух настолько чистый, что приборы от удивления сломались.

Глава Минэкологии Башкирии Нияз Фазылов накануне заявлял, что определить источник выбросов почти нереально. Удобная позиция — грязь есть, а виновных искать не будем. Зато рейтинги составлять умеем.

экология в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.