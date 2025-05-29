В Башкирии назвали города с самым грязным и чистым воздухом

Башгидрометцентр опубликовал апрельский рейтинг самых задымленных городов республики. И сюрприз-сюрприз — лидером снова стала Уфа.

Столица Башкирии набрала целых 23 случая превышения нормы загрязнения. Чаще всего горожане дышали обычной пылью (13 раз), но для разнообразия в меню добавили изопропилбензол (6 раз), сероводород (3) и оксид углерода на десерт.

«Серебро» досталось Салавату с 11 случаями. Там местные жители наслаждались этилбензолом 8 раз, фенолом дважды и пылью разок для галочки.

«Бронза» у Стерлитамака — тут приборы ловили изопропилбензол 8 раз, ксилолы пару раз, этилбензол и пыль по разу. Скромненько, но стабильно.

А вот жители Благовещенска и Туймазов всё ещё живут в параллельной вселенной — у них за весь апрель не зафиксировали ни одного случая загрязнения. Видимо, там воздух настолько чистый, что приборы от удивления сломались.

Глава Минэкологии Башкирии Нияз Фазылов накануне заявлял, что определить источник выбросов почти нереально. Удобная позиция — грязь есть, а виновных искать не будем. Зато рейтинги составлять умеем.