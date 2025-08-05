В Башкирии назвали города-антилидеры по алкогольным отравлениям

Роспотребнадзор по Башкирии опубликовал свежую статистику по алкогольным отравлениям за первое полугодие 2025 года. Несмотря на общее небольшое снижение, абсолютным антилидером остаётся Уфа, за которой следуют Белорецк и Стерлитамак.

Роспотребнадзор по Башкирии представил отчёт о случаях отравления алкоголем в регионе за первые шесть месяцев 2025 года. Хотя в целом по республике наблюдается незначительное снижение показателя (12,9 случая на 100 тысяч населения против 13,9 за тот же период 2024 года), в отдельных городах и районах ситуация остаётся напряжённой.

Антирейтинг городов и районов:

Уфа с огромным отрывом занимает первое место — 228 случаев отравления.

Белорецк находится на второй строчке с 41 пострадавшим.

Стерлитамак замыкает тройку лидеров — 33 случая.

Октябрьский — 27 отравлений.

Белорецкий район — 18 случаев.

Также заметное число отравлений зафиксировано в Дюртюлях (16), Белебее и Татышлинском районе (по 14), а также в Уфимском районе (13).

По данным ведомства, основными причинами острых отравлений становятся этанол (50,7% случаев) и спирт неуточнённого происхождения (43,2%).