В Башкирии назвали города-антилидеры по алкогольным отравлениям

Роспотребнадзор по Башкирии представил отчёт о случаях отравления алкоголем в регионе за первые шесть месяцев 2025 года. Хотя в целом по республике наблюдается незначительное снижение показателя (12,9 случая на 100 тысяч населения против 13,9 за тот же период 2024 года), в отдельных городах и районах ситуация остаётся напряжённой.
Антирейтинг городов и районов:
- Уфа с огромным отрывом занимает первое место — 228 случаев отравления.
- Белорецк находится на второй строчке с 41 пострадавшим.
- Стерлитамак замыкает тройку лидеров — 33 случая.
- Октябрьский — 27 отравлений.
- Белорецкий район — 18 случаев.
Также заметное число отравлений зафиксировано в Дюртюлях (16), Белебее и Татышлинском районе (по 14), а также в Уфимском районе (13).
По данным ведомства, основными причинами острых отравлений становятся этанол (50,7% случаев) и спирт неуточнённого происхождения (43,2%).
Часто задаваемые вопросы
Какова ситуация со смертельными случаями от отравлений алкоголем в регионе?
В предоставленной статистике говорится об общем числе отравлений, однако важно отметить и летальные исходы. За период с января по май 2025 года в Башкирии от отравления алкоголем скончались 53 человека. Эта цифра на 13,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее число смертельных случаев зафиксировано в Уфе — 13 человек. Также по четыре летальных исхода зарегистрировано в Стерлитамаке и Чишминском районе.
Какие еще вещества, помимо этанола, становятся причиной отравлений?
Основными причинами острых отравлений, помимо чистого этанола, часто становятся неуточненные спирты и суррогатный алкоголь. Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что употребление суррогатов представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни, и настоятельно рекомендуют не приобретать алкогольную продукцию в сомнительных местах или у частных лиц.
Как обстоят дела с алкогольными отравлениями в России в целом?
Наблюдается общероссийская тенденция к снижению числа алкогольных отравлений. За период с 2015 по 2024 год количество острых отравлений спиртосодержащей продукцией в стране сократилось на 40%, а число смертей от них — на 35%. Несмотря на это, алкогольная интоксикация остается главной причиной химических отравлений в России, составляя 28% от всех зарегистрированных случаев.
Есть ли случаи отравлений среди детей и подростков?
Да, эта проблема затрагивает и несовершеннолетних. По данным за 2024 год, в России было зарегистрировано 1600 случаев отравления алкоголем среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет и 1200 случаев среди детей младше 14 лет. Большинство отравившихся в 2024 году (90,3%) были несовершеннолетними.
Какие меры профилактики существуют в Башкирии?
В республике реализуется комплекс мер по борьбе с алкоголизацией населения. Среди них:
Ограничение продажи алкоголя в дни проведения массовых мероприятий, таких как «Последний звонок», сабантуи, День знаний и в период новогодних каникул.
Реализация проекта «Трезвое село», который направлен на популяризацию здорового образа жизни в сельской местности. Проект показал свою успешность: в 2022 году в нем приняли участие 1120 населенных пунктов, а села-победители получают денежные призы на развитие.
Усиленный контроль на дорогах с помощью комплексов фотовидеофиксации для выявления нетрезвых водителей.
Ограничение продажи алкоголя в дни проведения массовых мероприятий, таких как «Последний звонок», сабантуи, День знаний и в период новогодних каникул.
Реализация проекта «Трезвое село», который направлен на популяризацию здорового образа жизни в сельской местности. Проект показал свою успешность: в 2022 году в нем приняли участие 1120 населенных пунктов, а села-победители получают денежные призы на развитие.
Усиленный контроль на дорогах с помощью комплексов фотовидеофиксации для выявления нетрезвых водителей.
Когда при алкогольном отравлении нужно немедленно обращаться за медицинской помощью?
Своевременное обращение к врачу может спасти жизнь. Неотложная медицинская помощь требуется при появлении следующих симптомов:
Сильные боли в животе.
Потеря сознания, судороги, сбои в дыхании.
Появление крови в рвотных массах, стуле или моче.
Игнорирование этих признаков крайне опасно, так как тяжелая интоксикация может привести к инсульту, инфаркту и отказу внутренних органов.
Сильные боли в животе.
Потеря сознания, судороги, сбои в дыхании.
Появление крови в рвотных массах, стуле или моче.
Игнорирование этих признаков крайне опасно, так как тяжелая интоксикация может привести к инсульту, инфаркту и отказу внутренних органов.