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В Башкирии назвали города-антилидеры по алкогольным отравлениям

Роспотребнадзор по Башкирии опубликовал свежую статистику по алкогольным отравлениям за первое полугодие 2025 года. Несмотря на общее небольшое снижение, абсолютным антилидером остаётся Уфа, за которой следуют Белорецк и Стерлитамак.
мужчина со стаканом алкоголя
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Роспотребнадзор по Башкирии представил отчёт о случаях отравления алкоголем в регионе за первые шесть месяцев 2025 года. Хотя в целом по республике наблюдается незначительное снижение показателя (12,9 случая на 100 тысяч населения против 13,9 за тот же период 2024 года), в отдельных городах и районах ситуация остаётся напряжённой.

Антирейтинг городов и районов:

  • Уфа с огромным отрывом занимает первое место — 228 случаев отравления.
  • Белорецк находится на второй строчке с 41 пострадавшим.
  • Стерлитамак замыкает тройку лидеров — 33 случая.
  • Октябрьский — 27 отравлений.
  • Белорецкий район — 18 случаев.

Также заметное число отравлений зафиксировано в Дюртюлях (16), Белебее и Татышлинском районе (по 14), а также в Уфимском районе (13).

По данным ведомства, основными причинами острых отравлений становятся этанол (50,7% случаев) и спирт неуточнённого происхождения (43,2%).

Часто задаваемые вопросы
Какова ситуация со смертельными случаями от отравлений алкоголем в регионе?
В предоставленной статистике говорится об общем числе отравлений, однако важно отметить и летальные исходы. За период с января по май 2025 года в Башкирии от отравления алкоголем скончались 53 человека. Эта цифра на 13,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее число смертельных случаев зафиксировано в Уфе — 13 человек. Также по четыре летальных исхода зарегистрировано в Стерлитамаке и Чишминском районе.
Какие еще вещества, помимо этанола, становятся причиной отравлений?
Основными причинами острых отравлений, помимо чистого этанола, часто становятся неуточненные спирты и суррогатный алкоголь. Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что употребление суррогатов представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни, и настоятельно рекомендуют не приобретать алкогольную продукцию в сомнительных местах или у частных лиц.
Как обстоят дела с алкогольными отравлениями в России в целом?
Наблюдается общероссийская тенденция к снижению числа алкогольных отравлений. За период с 2015 по 2024 год количество острых отравлений спиртосодержащей продукцией в стране сократилось на 40%, а число смертей от них — на 35%. Несмотря на это, алкогольная интоксикация остается главной причиной химических отравлений в России, составляя 28% от всех зарегистрированных случаев.
Есть ли случаи отравлений среди детей и подростков?
Да, эта проблема затрагивает и несовершеннолетних. По данным за 2024 год, в России было зарегистрировано 1600 случаев отравления алкоголем среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет и 1200 случаев среди детей младше 14 лет. Большинство отравившихся в 2024 году (90,3%) были несовершеннолетними.
Какие меры профилактики существуют в Башкирии?
В республике реализуется комплекс мер по борьбе с алкоголизацией населения. Среди них:

Ограничение продажи алкоголя в дни проведения массовых мероприятий, таких как «Последний звонок», сабантуи, День знаний и в период новогодних каникул.

Реализация проекта «Трезвое село», который направлен на популяризацию здорового образа жизни в сельской местности. Проект показал свою успешность: в 2022 году в нем приняли участие 1120 населенных пунктов, а села-победители получают денежные призы на развитие.

Усиленный контроль на дорогах с помощью комплексов фотовидеофиксации для выявления нетрезвых водителей.
Когда при алкогольном отравлении нужно немедленно обращаться за медицинской помощью?
Своевременное обращение к врачу может спасти жизнь. Неотложная медицинская помощь требуется при появлении следующих симптомов:

Сильные боли в животе.

Потеря сознания, судороги, сбои в дыхании.

Появление крови в рвотных массах, стуле или моче.

Игнорирование этих признаков крайне опасно, так как тяжелая интоксикация может привести к инсульту, инфаркту и отказу внутренних органов.
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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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