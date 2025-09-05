0
Новости

В Башкирии назвали фейком документ об удержаниях 5% из зарплат учителей

В соцсетях появился поддельный приказ о вычете 5% из зарплат учителей Башкирии. Минпросвещения республики официально заявило: это фейк. Ведомство призвало доверять только проверенным источникам.
кошелек с пятитысячными купюрами
©news-bash

Учителя Башкирии могут выдохнуть — никто не собирается удерживать 5% от их зарплат. Панику вызвал липовый документ, который активно форсился в соцсетях. Его подлинность была быстро опровергнута министерством просвещения.

Эта бумага, датированная 2 сентября 2025 года, выглядела как официальное распоряжение. Директорам школ якобы предписывалось организовать удержания из получки сотрудников. Затем бухгалтерия должна была ежемесячно переводить деньги на некий специальный счёт.

Целью сборов в фальшивке называлось создание целевого фонда для обеспечения особых нужд. Что это за нужды и кому предназначались средства, в поддельном приказе не разъяснялось.

фейковый документ
©соцсети

В региональном министерстве просвещения оперативно отреагировали на вброс. Чиновники сообщили, что данное «письмо» не имеет отношения к реальности. Его назвали откровенной провокацией, рассчитанной на создание нервозности.

Представители ведомства попросили педагогов и администрацию школ сохранять бдительность. Они напомнили, что всю достоверную информацию следует искать на официальном сайте министерства или в его пабликах в соцсетях, а не в анонимных рассылках.

По данным на апрель 2025 года, Башкирия вошла в десятку российских регионов с самыми низкими зарплатами учителей. Средний доход педагога в республике составлял около 45,8 тысяч рублей.

Низкая оплата труда, как отмечают эксперты, усугубляет и кадровые проблемы в сфере образования. Почти половина (44%) учителей в Башкирии — это люди старше 50 лет, при этом молодых специалистов приходит в профессию значительно меньше, чем в среднем по стране.

