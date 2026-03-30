В Башкирии назвали дату завершения отопительного сезона в 2026 году

Отопительный сезон в Башкирии может завершиться 5 апреля. Об этом 30 марта на оперативном совещании в Центре управления республикой сообщила министр ЖКХ региона Ирина Голованова.
По действующим правилам предоставления коммунальных услуг, подача тепла прекращается не раньше чем на шестой день подряд, когда среднесуточная температура держится выше +8 °C. По актуальному прогнозу погоды, этот порог будет достигнут к концу недели.

— Исходя из прогноза погоды, нужная температура установится к концу текущей недели, 5 апреля. В связи с этим главам администраций районов рекомендовано организовать ежедневный мониторинг температуры и принимать решение об окончании отопительного сезона, ориентируясь на местные показатели, — заявила Голованова.

Глава республики Радий Хабиров после доклада министра указал, что координировать процесс отключения отопления по всему региону должно министерство ЖКХ. Причина — значительные климатические различия между муниципалитетами.

— Разница существенная между Учалами и Уфой, например. Поэтому нужно, чтобы взвешенные решения главы администраций принимали, — добавил Хабиров.

Сроки завершения сезона определят индивидуально в каждом районе с учётом местных температурных показателей.

Для сравнения: в апреле 2025 года БашРТС переводила систему теплоснабжения на минимальные параметры в связи с весенним потеплением — температуру теплоносителя снижали до 70 °C. Тогда компания предупреждала, что досрочное прекращение подачи тепла создаёт риски при резком похолодании.

По данным за отопительный сезон 2025–2026 годов, в Башкирии зафиксировали 30 коммунальных аварий — на 21 больше, чем годом ранее.

В зоне обслуживания БашРТС работают 37 котельных, включая 11 крупных цехов и 25 малых, а также 357 центральных тепловых пунктов и 22 насосные станции, обеспечивающие теплом жилой фонд республики.

С 1 марта 2026 года жители всей России получили дополнительные пять дней на оплату жилищно-коммунальных услуг — крайний срок перенесён с 10-го на 15-е число каждого месяца в соответствии с федеральным законом.

