В Башкирии назвали дату Дня поминовения и почитания в 2026 году

Глава республики поручил муниципалитетам заблаговременно подготовить транспорт и инфраструктуру для жителей.
В Башкирии День поминовения и почитания в 2026 году пройдёт 2 мая. Об этом глава республики Радий Хабиров сообщил 30 марта на оперативном совещании в Центре управления регионом.

Хабиров поручил муниципальным властям организовать автобусные маршруты до кладбищ и обеспечить уборку территорий.

«Где-то надо, чтобы священнослужители пришли, где-то нужно поставить дежурных фельдшеров», — сказал он.

День поминовения и почитания учредили в Башкирии в 2020 году — для посещения кладбищ и памяти об ушедших родственниках.

В 2025 году мероприятие прошло 3 мая. Хабиров отметил, что традиция проводится ежегодно в начале мая, когда жители после зимы приводят в порядок захоронения. Тогда к местам погребения запустили 50 дополнительных автобусных маршрутов.

В 2025 году особое внимание уделили захоронениям участников и ветеранов Великой Отечественной войны. По словам Хабирова, этот день — возможность выразить благодарность поколению победителей.

