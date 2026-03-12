В Башкирии назначили главу Татышлинского района: кто такой Ринат Магзумов

Депутаты Татышлинского района утвердили Рината Магзумова врио главы после отставки Фанура Шайхисламова, переведённого руководить Минкультом Башкирии.

Татышлинский район сменил руководителя. 12 марта депутаты райсовета утвердили Рината Магзумова врио главы администрации, сообщает ИА «Башинформ». Ранее он занимал пост первого замруководителя и начальника финуправления муниципалитета.

Решение приняли при участии главы Башкирии Радия Хабирова. Он лично прибыл на заседание. Депутаты досрочно прекратили полномочия Фанура Шайхисламова. Хабиров пояснил, что тот направлен в Минкульт для налаживания работы ведомства.

Кто такой Ринат Магзумов и чем занимался раньше

Магзумов родился 3 июля 1970 года в Бирске. Карьеру начал госналогинспектором в Татышлинском районе. Позже возглавил местное отделение Пенсионного фонда. С февраля 2022 года работал замглавы муниципалитета.

Арест Амины Шафиковой и уголовные дела в Минкульте

Напомним, Амина Шафикова возглавляла Минкульт Башкирии с 2012 года. 18 февраля 2026 года её задержали в Уфе. 19 февраля Басманный суд Москвы заключил её под стражу до 17 апреля 2026 года. По данным РБК Уфа, задержание связано с делами о госзакупках подведомственных министерству учреждений.

В мае 2025 года правоохранители задержали директора ГКЗ «Башкортостан» Вильдана Яруллина. В августе — предпринимательницу Гульнару Юрину. Её обвиняют в хищении бюджетных средств при организации конкурса «Время героев».

Зачем Шайхисламова перевели в Минкульт Башкирии

Фанура Шайхисламова повторно назначили главой Татышлинского района в октябре 2024 года. 12 марта 2026 года он досрочно сложил полномочия. Теперь он исполняет обязанности министра культуры, сообщает РБК Уфа.

После ареста Шафиковой обязанности министра исполнял первый заместитель. Об этом пресс-служба правительства Башкирии сообщила РИА Новости. С назначением Шайхисламова руководство ведомством переходит к нему. При этом, как сообщал источник «Пруфов», Амина Шафикова формально останется в должности до решения суда.

Кадровые перестановки Хабирова в 2025–2026 годах

В 2025–2026 годах Радий Хабиров провёл серию кадровых перестановок. В октябре 2025 года появились новый и.о. ректора БАГСУ, пресс-секретарь главы региона и замминистра соцзащиты. В феврале 2026 года сменился министр семьи, труда и соцзащиты. Ленару Иванову, занимавшую пост с 2010 года, сменила Ольга Кабанова.