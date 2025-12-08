0
В Башкирии нашли хозяина кошелька, найденного в желудке коровы

В селе Толпарово Гафурийского района Башкирии установлен владелец кошелька, который ранее нашли в желудке забитой коровы. Об этом сообщает телеканал БСТ.
хозяин кошелька
©БСТ

Несколько дней назад фермер во время разделки туши обнаружил в желудке животного бумажник с наличными и документами. Как оказалось, он принадлежал предпринимателю Михаилу Бурдинскому.

По данным источника, Михаил Бурдинский занимается строительством туристической базы в Толпарово и хранил в кошельке деньги для расчетов с бригадой строителей. После пропажи он предполагал, что средства могли быть похищены, поскольку сумма была значительной.

Корова, в желудке которой оказался бумажник, принадлежит местному жителю по имени Риф, который работает у предпринимателя. При забое животного он заметил среди содержимого желудка кошелек и передал его владельцу. По словам Бурдинского, банкноты отмыли и высушили, а сам кошелек он намерен сохранить как памятную вещь.

Похожие записи
0
07.12.2025
Новости

Житель Башкирии нашел кошелек с документами в желудке коровы

моет деньги под краном
Житель деревни Толпарово сообщил о необычной находке при забое домашнего скота. Фермер опубликовал видеозапись, где показал содержимое желудка животного и попросил отозваться владельца обнаруженных предметов.
0
19.11.2025
Культура

Под Уфой археологи обнаружили более 900 артефактов возрастом 2400 лет

археологические находки
Более 900 артефактов, датируемых IV веком до н.э., обнаружили башкирские археологи в ходе экспедиции на берегу реки Белой. Масштабная коллекция находок, принадлежащих кара-абызской культуре, проливает
0
09.11.2025
Новости

«Отец рассказывал нам о письме»: в Уфе нашли историческую записку, а вместе с ней — детей одного из авторов

послание в бутылке
Под главным памятником Уфы при реставрации нашли записку от строителей. Одним из авторов оказался художник из Баймака — его дети подтвердили историю.
0
24.10.2025
Новости

Останки возрастом 15 тысяч лет: в Башкирии рыбак поднял со дна реки Белой редкие находки

останки древних животных
Рыбак в Башкирии достал с глубины Белой берцовую кость носорога и две кости мамонта. Музей УУНиТ теперь владеет новыми древностями — учёные подтвердили возраст находок, а местные жители удивились частоте таких открытий.
0
06.09.2025
Криминал

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за разбитой дороги в Башкирии

дорога в ямах
Жители Красноусольского годами жаловались на дорогу, уничтоженную грузовиками. Местные власти их игнорировали, но история дошла до СК. Теперь будет уголовное дело.
0
27.08.2025
Новости

В Башкирии модернизируют детский санаторий «Красноусольский»: что изменится для пациентов и сотрудников

здание красноусольского детского санатория
Красноусольский детский санаторий ждёт реорганизация. Власти обещают влить миллионы на модернизацию и сохранить весь медперсонал. Профиль здравницы не изменится.
0
15.07.2025
Происшествия

Детям не игрушки: в Башкирии у 8-летнего мальчика конфисковали питбайк

ребенок рядом с питбайком
Поездка на питбайке для 8-летнего мальчика из Башкирии закончилась на штрафстоянке. Опасный подарок отца обернулся для семьи крупным штрафом и разбирательством в комиссии по делам несовершеннолетних
0
03.07.2025
Происшествия

Отправили на смерть: в Башкирии рабочий погиб, выполняя не свою работу

рабочий возле вагонов
В Башкирии аппаратчик погиб, упав с вагона. Его заставили делать чужую работу на высоте 4,5 метра без страховки. Теперь делом займутся следователи
