В Башкирии нашли хозяина кошелька, найденного в желудке коровы

В селе Толпарово Гафурийского района Башкирии установлен владелец кошелька, который ранее нашли в желудке забитой коровы. Об этом сообщает телеканал БСТ.

Несколько дней назад фермер во время разделки туши обнаружил в желудке животного бумажник с наличными и документами. Как оказалось, он принадлежал предпринимателю Михаилу Бурдинскому.

По данным источника, Михаил Бурдинский занимается строительством туристической базы в Толпарово и хранил в кошельке деньги для расчетов с бригадой строителей. После пропажи он предполагал, что средства могли быть похищены, поскольку сумма была значительной.

Корова, в желудке которой оказался бумажник, принадлежит местному жителю по имени Риф, который работает у предпринимателя. При забое животного он заметил среди содержимого желудка кошелек и передал его владельцу. По словам Бурдинского, банкноты отмыли и высушили, а сам кошелек он намерен сохранить как памятную вещь.