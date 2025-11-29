0
59 минут
Новости

В Башкирии направят 30 млн рублей на охрану правительственных зданий

Хозяйственное управление Башкирии объявило тендер на охрану правительственных зданий. Контракт на 30 млн рублей охватывает период с января по апрель 2026 года.
охранник
©Gemini

ГКУ «Хозяйственное управление» Республики Башкортостан разместило на портале госзакупок тендер на оказание охранных услуг. Начальная цена контракта составляет почти 30 миллионов рублей, средства будут выделены из бюджета региона.

Согласно документации, исполнитель, которого определят 18 декабря, приступит к обязанностям в начале 2026 года. Договор предусматривает охрану объектов в течение четырех месяцев — с 1 января по 30 апреля. В список охраняемых зданий включены Дом республики, Курултай, Центр управления республикой, «Офис-группа» и ряд министерств, включая Минздрав и Минсельхоз.

Техническое задание предполагает организацию как вооруженных, так и невооруженных постов. Часть сотрудников ЧОП получит служебное огнестрельное оружие и спецсредства, остальные будут оснащены резиновыми палками и наручниками. В обязанности охраны входит проверка пропусков, досмотр посетителей и патрулирование территории.

Режим патрулирования строго регламентирован: дневные обходы должны проводиться каждые два часа, ночные — ежечасно. Контракт также предусматривает обеспечение безопасности при проведении выездных мероприятий с участием представителей власти.

Ранее, в июле текущего года, был заключен контракт на ремонт правительственных зданий с компанией «Центурион-Лонге» стоимостью 27,3 миллиона рублей. Работы по этому договору должны быть завершены до конца 2025 года.

Похожие записи
0
29.11.2025
Новости

Путин утвердил поправки об обязательной оценке качества работы автошкол

сотрудник ГАИ возле автомобиля
Владимир Путин утвердил поправки, обязывающие МВД оценивать автошколы. Главные критерии — успешность сдачи экзаменов и безаварийная езда выпускников.
0
21.11.2025
Экономика

Огнеборцы Башкирии потратят более миллиона рублей на отопление сельских пожарных частей

пожарная машина
Противопожарная служба региона выделила 1,27 млн рублей на закупку топлива для сельских депо. Стоимость одного кубометра с доставкой превысила 5 тысяч рублей.
0
19.11.2025
Новости

Уфа заказала новогодние украшения на 18,6 млн рублей у исправительной колонии

новогодний городок в уфе
Власти Уфы направят 18,6 миллиона рублей из городского бюджета на закупку 11 новых световых арт-объектов для праздничного оформления столицы к 2026 году. Контракт на производство конструкций как с единственным
0
15.11.2025
Новости

В Башкирии силовики отработают штурм военкомата: где пройдет операция

надпись фсб на куртке
Жителей Альшеевского района Башкирии предупредили о масштабной тренировке силовиков, которая состоится 17 ноября. Центром событий станет село Раевское, где пройдет плановое антитеррористическое учение.
0
15.11.2025
Общество

«Это деньги, выброшенные на ветер»: как борьба с БПЛА в Башкирии бьет по кошелькам жителей

айфон в руках
Заплатил за интернет, а получил «режим безопасности» — с такой реальностью сталкиваются жители Башкирии. Власти объясняют отключения мобильного интернета необходимостью защиты от атак беспилотников, но
1
15.11.2025
Происшествия

В Башкирии отменили введенный ранее режим опасности из-за беспилотников, работа аэропорта Уфы возобновлена

аэропорт уфа с улицы
В Республике Башкортостан утром 15 ноября был снят режим опасности, введенный из-за угрозы БПЛА. Тревога продолжалась более пяти часов. Сигнал об опасности поступил в 4:46 по местному времени, о чем население
0
14.11.2025
Новости

В России расширили «белый список» сервисов, доступных при отключении мобильного интернета

смартфон в руках мужчины
Минцифры России добавило новые сервисы и сайты в белый список, который позволит им работать при ограничении мобильного интернета по соображениям безопасности.
0
14.11.2025
Происшествия

Аэропорт Уфы экстренно приостановил все полеты 14 ноября

аэропорт уфа с улицы
Утром 14 ноября аэропорт Уфы экстренно приостановил все полёты из-за угрозы атаки беспилотников. Задержаны десятки рейсов в Москву, Петербург и другие города.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.