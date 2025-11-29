В Башкирии направят 30 млн рублей на охрану правительственных зданий

Хозяйственное управление Башкирии объявило тендер на охрану правительственных зданий. Контракт на 30 млн рублей охватывает период с января по апрель 2026 года.

ГКУ «Хозяйственное управление» Республики Башкортостан разместило на портале госзакупок тендер на оказание охранных услуг. Начальная цена контракта составляет почти 30 миллионов рублей, средства будут выделены из бюджета региона.

Согласно документации, исполнитель, которого определят 18 декабря, приступит к обязанностям в начале 2026 года. Договор предусматривает охрану объектов в течение четырех месяцев — с 1 января по 30 апреля. В список охраняемых зданий включены Дом республики, Курултай, Центр управления республикой, «Офис-группа» и ряд министерств, включая Минздрав и Минсельхоз.

Техническое задание предполагает организацию как вооруженных, так и невооруженных постов. Часть сотрудников ЧОП получит служебное огнестрельное оружие и спецсредства, остальные будут оснащены резиновыми палками и наручниками. В обязанности охраны входит проверка пропусков, досмотр посетителей и патрулирование территории.

Режим патрулирования строго регламентирован: дневные обходы должны проводиться каждые два часа, ночные — ежечасно. Контракт также предусматривает обеспечение безопасности при проведении выездных мероприятий с участием представителей власти.

Ранее, в июле текущего года, был заключен контракт на ремонт правительственных зданий с компанией «Центурион-Лонге» стоимостью 27,3 миллиона рублей. Работы по этому договору должны быть завершены до конца 2025 года.