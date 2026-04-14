В Башкирии начинают отключать отопление: три района завершат сезон на неделе

На оперативном совещании правительства Башкирии в Центре управления регионом министр ЖКХ республики Ирина Голованова 14 апреля сообщила о ходе завершения отопительного сезона.

Отопительный сезон в Башкирии подходит к концу. Первым из муниципалитетов тепло уже перестало поступать в Мелеузовском районе — подача ресурса прекращена с 1 апреля. Вместе с тем часть домов по обращениям жильцов была повторно подключена к системе теплоснабжения.

На текущей неделе ещё три муниципалитета республики намерены завершить отопительный сезон. Об этом министр ЖКХ Ирина Голованова рассказала на еженедельном совещании правительства в ЦУРе.

Полного и повсеместного отключения пока не предвидится: синоптики прогнозируют ночные заморозки в ряде районов Башкирии. Из-за нестабильных погодных условий министерство продолжает держать вопрос отключения на контроле.

Окончательное решение о прекращении подачи тепла остаётся за руководителями муниципалитетов. При этом глава республики Радий Хабиров обозначил принципиальную позицию:

«Мы договорились, что главы сами принимают решения, но пусть с ведомством консультируются».

Напомним, ещё 30 марта на совещании в Центре управления республикой министр ЖКХ Ирина Голованова заявляла, что отопление в регионе могут отключить после 5 апреля — при условии, что нужная температура продержится пять дней подряд. Тогда же глава республики Радий Хабиров призвал глав муниципалитетов принимать взвешенные решения с учётом местного температурного фона.

Ранее сообщалось, что в 42 муниципалитетах Башкирии планируют завершить отопительный сезон во второй половине апреля. Ещё в 18 районах и городах подачу тепла намерены сохранять вплоть до мая. Эти сроки на оперативном совещании правительства в ЦУРе озвучил и.о. министра ЖКХ Юрий Палтусов.

За отопительный сезон 2025–2026 годов в Башкирии зафиксировано 30 коммунальных аварий — на 21 больше, чем годом ранее.

К слову, в прошлом году отопление в Уфе отключили 21 апреля, а по республике отопительный сезон завершился 5–6 мая.